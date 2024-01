Regiones donde hay alta probabilidad de surgimiento de incendios, según Ideam

La emergencia debido a los incendios en Bogotá persiste, a pesar de los esfuerzos para controlar las llamas que han consumido extensas áreas de los cerros orientales en los últimos días. Este lunes 29 de enero, se registraron dos nuevos focos de incendio, manteniendo la preocupación en la comunidad.



(Vea: ¿Qué está causando los incendios en Bogotá y otras regiones del país?).



La primera conflagración inició pasadas las 11 de la mañana del lunes en las cercanías del parque ecológico de montaña Entrenubes, ubicado en la localidad de Usme. Posteriormente, alrededor de las 6 p.m., se reportó un segundo incendio en el cerro El Cable.



Por ello, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, señaló en que seguramente continuarán presentándose incendios debido al fenómeno de El Niño, por ello insiste en que los ciudadanos sean precavidos y cuidadosos.



Por el momento, en Bogotá continúan las indagaciones para determinar el origen de los incendios en El Cable y Entrenubes, y no sé ha determinado si, como en el caso de quebrada La Vieja y los registrados en El Cable en días anteriores, fueron provocados por personas.



Sin embargo, no solo en Bogotá se mantienen las alarmas. En la tarde de este 29 de enero se presentó un nuevo incendio en el municipio de Sopó, Cundinamarca, exactamente en la vereda El Chuscal.



(Vea: Qué tan preparado está el país para hacerle frente a los incendios forestales).



Y en la mañana del martes 30 de enero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió un pronóstico a través de su cuenta de X sobre las zonas en donde podrían producirse conflagraciones.

Los lugares donde se mantiene alta la probabilidad de incendios

Incendios en Bogotá. EL TIEMPO

Algunas zonas del país verán incrementadas las temperaturas y posiblemente podrían formarse incendios. Estas son las regiones más propensas:



- Región Caribe

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La Guajira

Magdalena

Sucre



- Región Pacífica

Chocó

Valle del Cauca



- Región Andina

Antioquia

Boyacá

Caldas

Cundinamarca

Huila

Tolima

Norte de Santander

Bogotá



- Región de la Orinoquía

Arauca

Casanare

Meta

Vichada



- Región Amazónica

Caquetá



(Vea: 8 de cada 10 bogotanos no saben cómo actuar en un incendio).



Además, la institución aseguró que hay zonas en riesgo de deslizamiento, que son:



- Chocó

- Nariño

- Cauca

- Cundinamarca

- Putumayo



(Vea: Las claves de la declaratoria de desastre natural por los incendios forestales).



PORTAFOLIO