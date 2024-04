Las vías de Bogotá donde aumentaron controles de velocidad y embriaguez

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció medidas extraordinarias para combatir el aumento alarmante de fatalidades en siniestros viales, que ya suman 105 muertes en lo que va del año. Con un enfoque particular en las vías principales y zonas de alta siniestralidad, se han implementado operativos de control de velocidad y embriaguez.



(Vea: Más de nueve millones de vehículos circularon por las vías del país en Semana Santa).



Según datos oficiales, se realizarán 3.900 controles adicionales de velocidad en un esfuerzo por hacer cumplir las normas de tránsito y prevenir tragedias.



Desde el inicio del año, se han llevado a cabo 800 controles de velocidad, resultando en 3.640 comparendos.



Ahora bien, las vías más destacadas donde se intensificarán los controles son la Av. Boyacá, la Autopista Sur y la Calle 13.



(Vea: Los plazos que tiene para pagar el 50 % de su multa de tránsito).



Tránsito iStock

Así, para abordar el riesgo de conductores bajo la influencia del alcohol, se están implementando pruebas aleatorias de tamizaje en los diversos puntos de control de la ciudad.



El análisis de siniestralidad en lo corrido del 2024 se revela que el 39% de las personas fallecidas en el tráfico tenían entre 18 y 34 años, y que los días viernes y sábados, especialmente en los horarios de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., son los más críticos en términos de fatalidades. Además, se destacan las interacciones entre peatones y motocicletas como una causa significativa de muertes en el tránsito, representando el 60% de las fatalidades de peatones.



(Vea: Rumbo seguro: estos son los esenciales que deberían estar en su kit de carretera).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio