Los cambios que llegarían a Bogotá con Carlos Fernando Galán en la Alcaldía

Por colados Bogotá pierde al año más de 600 mil millones de pesos. No pierde la alcaldesa, no pierde un exalcalde, no pierden los operadores. Pierde Bogotá: esa plata la cubren los ciudadanos. ¿Por qué insistimos en saboteamos y robarnos a nosotros mismos? pic.twitter.com/uTuPT2ykgP