Secretaria de Hacienda de Bogotá habla sobre el plan de austeridad para la ciudad

La austeridad es, quizá, el reto más importante que la administración distrital de Carlos Fernando Galán asumió frente a la situación financiera de la ciudad de Bogotá. Según cifras del Distrito, actualmente la capital de la República tiene una deuda de 9,3 billones de pesos y, aunque se aprobó un presupuesto de 33,2 billones de pesos para el 2024, la ciudad tendría que 'apretarse el cinturón' en diferentes sentidos.

Esto lo explicó Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda, quien, en declaraciones para EL TIEMPO, explicó cómo sería el plan de gasto de la ciudad, teniendo en cuenta la necesidad de la actual administración para 'cuadrar caja' y cómo esto puede afectar la ejecución del Plan de Desarrollo del nuevo alcalde mayor.



Cadena aseguró que, pese al gran endeudamiento, Bogotá tiene unas finanzas "sólidas", asegurando que "la plata de los bogotanos ha sido manejada de manera responsable".



"No encontramos problemas fiscales ni presupuestales. A finales del año pasado, el Concejo de Bogotá aprobó un presupuesto para el año 2024 de 33,2 billones de pesos", agregó.



Bogotá iStock

Resaltó que el presupuesto de este año es superior en un 5 % al que quedó fijado para el 2023, sin embargo, no representa un aumento en términos reales si se tiene en cuenta la inflación.



"Frente a esto yo tengo tres mensajes. El primero es que la inversión está creciendo muy poco, un 1,5 %, el funcionamiento, un 20 %, y el servicio de la deuda, más del 30 %", aseguró.



Sin embargo, al ser cuestionada si esta situación era conveniente o no, respondió que no es un escenario ideal.



"Necesitamos un presupuesto que se adapte al Plan de Desarrollo del Distrito del alcalde Carlos Fernando Galán. El que tenemos hoy es el que viene de la administración anterior y que está destinado a ejecutar su Plan de Desarrollo hasta la mitad de este año", dijo.

Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá El Tiempo

Y agregó: "Son 33 billones de pesos de presupuesto los que tenemos que ejecutar. Lo que viene ahora es un proceso normado llamado armonización presupuestal. Una vez tengamos claro nuestro Plan de Desarrollo sabremos esto qué implica en términos de recursos. Creo que el presupuesto es la materialización de la política pública".



Ya hablando del plan de austeridad, la secretaria de Hacienda dijo que será necesario reubicar el gasto de la ciudad.



"Cuando llegamos vimos que en el Presupuesto de 2023 había gastos por concepto de prestación de servicios de personas naturales por más de 2 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que la nómina del Distrito es de 2,6 billones de pesos y que durante los últimos años se crearon más de 2.700 cargos".

Bogotá (Colombia) iStock

Mencionó, además, que "hay que empezar una racionalización en ese sentido, una disminución de 10 frente a lo que se gastó en prestaciones de servicio en 2023. Esto significa un apretón fuerte en el Consejo de Gobierno".



Puede leer la entrevista completa con la secretaria de Hacienda de Bogotá aquí.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - BOGOTÁ