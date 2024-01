Las dos capitales colombianas que demuestran que el dinero no es esencial para crecer

Para el arquitecto chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, "una ciudad no es una acumulación de casas, es una concentración de oportunidades de acceso a mejores trabajos, educación, salud, transporte o recreación" y mejorar la situación no es solo cuestión de dinero, como demuestran los casos de Bogotá y Medellín.



"En Latinoamérica me interesa mucho lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho Medellín, por ejemplo, lo que ha hecho Bogotá y especialmente por medio de algunos alcaldes, como (Enrique) Peñalosa, o (Sergio) Fajardo o (Anibal) Gaviria", señaló en referencia a las autoridades de esas dos ciudades.



En declaraciones a la agencia EFE, Aravena explicó que en ambos casos se identificaron cuestiones de infraestructuras, de espacios públicos o transporte "como mecanismos de integración de esas periferias carentes de oportunidades".



"El recurso más escaso en una ciudad no es el dinero, es la coordinación. Y ha habido una visión de esos políticos de coordinar acciones que son multisectoriales", dijo sobre el caso colombiano.



Porque lo importante para Aravena, que consiguió el Pritzker por una arquitectura que "conjuga hábilmente la responsabilidad social, las necesidades económicas y el diseño de hábitats humanos", es que en Colombia, "con todas las circunstancias más adversas que uno puede imaginar, lograron hacer un cambio".



"Entonces se nos acabaron las excusas al resto para no hacerlo también", agregó el arquitecto.



En Latinoamérica el proceso del traslado del campo a la ciudad se produjo hace dos décadas, "pero ocurrió con enormes masas de gente que vive informalmente en las ciudades y en esas periferias carentes de oportunidades".



En ese contexto, "hay demasiada gente que no tiene nada que perder" y ahí "entra el poder paralelo del mundo narco: yo diría que es donde el Estado de derecho ha sido reemplazado por la ley de la selva".

Panorámica de Medellín. Archivo EL TIEMPO

Un problema territorial, transversal y, sobre todo, cultural, opina Aravena, para quien no se trata solo de una guerra contra el crimen, sino de "una sustitución de los valores de la civilización".



"Cuando la gente está concentrada en el espacio, las políticas públicas las puedes distribuir de manera más amplia, más democrática, pero al mismo tiempo son como bombas de tiempo, porque vivir concentrado genera fricciones y en ese sentido, lamentablemente las ciudades reflejan nuestras inequidades de manera muy concreta", aseveró el director del colectivo ELEMENTAL, que se centra en proyectos de impacto social e interés público.



De ahí su compromiso con mejorar las ciudades porque eso supone "una oportunidad de corrección de inequidades", ya que las urbes "son vehículos muy eficientes para mejorar la calidad de vida sin tener que esperar a la redistribución del ingreso".



Por eso, y aunque reconoce los valores de las ciudades escandinavas, en especial de Copenhague, considera que el ejemplo de las ciudades colombianas es mucho más rico.



EFE