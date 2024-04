¿La EPS Capital Salud podría ser intervenida? Esto dice el Alcalde de Bogotá

Frente a las recientes intervenciones por parte de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio su concepto sobre esta situación, asegurando que va a "defender la salud de los bogotanos".

El mandatario distrital añadió que desde el inicio de su administración ha trabajado "sin descanso" para "superar las dificultades" que enfrenta hoy en día Capital Salud, la EPS del Distrito.



"Bogotá no es ajena a la coyuntura actual del sistema de salud. En nuestra ciudad hay dos millones y medio de personas afiliadas a EPS intervenidas y eso nos genera una gran preocupación", dijo Galán por medio de sus redes sociales.



Ya hablando de la EPS mencionada, Galán afirmó que desde 2015 y por siete años, Capital Salud fue objetivo de una medida preventiva de vigilancia especial por parte de la Supersalud.



No obstante, desde agosto de 2022 se aprobó un plan de levantamiento de esta medida, para que la entidad de salud cumpliera con todos los requisitos financieros y de sostenibilidad para operar. Dicha estrategia, según dijo, acaba el próximo 31 de mayo y "se está cumpliendo".



"Hemos dado instrucciones claras para buscar soluciones y cumplir todos los indicadores legales establecidos por las EPS (...) en asamblea, el pasado 23 de febrero, aprobamos la capitalización de Capital Salud para cumplir con las reservas de ley. La Junta Directiva, el 12 de marzo, definió el reglamento de colocación de acciones. Esos 92.000 millones de pesos hoy están aprobados", añadió.



Agregó que sabe que Capital Salud debe mejorar en cuanto a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), por lo que se han "tomado todas las medidas para lograrlo".



"El ruido que se ha generado en las últimas horas no es sano para el sistema ni para Bogotá. Nuestra tarea es mantener la confianza en el sistema y estamos convencidos de que el camino más beneficioso es seguir con el acompañamiento que se ha venido haciendo y no, bajo ningún escenario, hacer una intervención", afirmó.

Mencionó que si las dos millones de personas afectadas se le suman los más de 900.000 afiliados a la EPS distrital, "la pregunta es si el Gobierno tiene la capacidad de responder por esa población".



"Los indicadores dicen lo contrario y es un riesgo que en Bogotá no podemos correr", añadió, y dijo que le ordenó a Capital Salud que les pida a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que actúen como garantes del cumplimiento de sus obligaciones.



"Quiero ser claro, vamos a proteger el sistema de salud de los bogotanos, especialmente a esa población afiliada a Capital Salud y usaremos todas las herramientas que estén a nuestra disposición para hacerlos", concluyó.



