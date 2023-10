Galán y Claudia definieron el empalme: detalles del encuentro

La alcaldesa Claudia López y el alcalde electo Carlos Fernando Galán pactaron un encuentro con sus equipos a las 6:00 de la tarde de este lunes en el Palacio de Liévano. A la cita llegaron muy puntuales ambos, y en una reunión de algo más de una hora, decidieron los nombres de quienes serán los coordinadores de los equipos que se encargarán de preparar la logística del proceso de empalme que se iniciará el próximo jueves 2 de noviembre a las 2 p.m.



Del lado de la alcaldesa López, los seleccionados fueron Felipe Jiménez, secretario de Planeación, y Edna Bonilla, secretaria de Educación. Por la orilla de Galán, los encargados serán Miguel Silva, jefe programático de la campaña, y María Lucía Villaba, quien actúa como secretaria privada del ahora alcalde de Bogotá.



En el encuentro también quedaron definidas las metodologías del proceso que durará cerca de dos meses.



Galán, también se pronunció sobre los resultados de su reunión con el gerente del Metro, Leonidas Narváez, en la que se le solicitó un informe completo del avance de las obras. Se supo que el nuevo alcalde también tuvo espacio para pedirle consejos a la alcaldesa López sobre el nuevo reto que se le avecina con la capital.



Durante el encuentro, alcalde electo aprovechó para reiterar el mensaje que ha venido haciendo público para el presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de mantener la distancia frente a las decisiones administrativas de la capital.

También fue claro cuando anunció que le daría continuidad a varios proyectos que ya venían andando con la actual administración y que esta etapa se trataría de "construir con lo construido", por ejemplo, llevando a cabo la construcción de la Primera Línea del Metro en las condiciones que ya están pactadas.



“Vamos a darle continuidad a muchos proyectos que requiere Bogotá. Es un error arrancar cada cuatro años y por eso vamos a darle continuidad a los proyectos, por eso me reuní con el gerente del Metro para conocer cómo avanza el proyecto”, comentó Galán.



En la reunión, que se organizó desde las 5:30 de la a.m. de este lunes, en medio de una llamada telefónica entre Claudia López y Carlos Fernando Galán, también estuvieron presentes.



