'Si no va a salir, no se bañe': curioso consejo del Alcalde de Bogotá para ahorrar agua

A razón del pan de racionamientos de agua en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha estado insistiendo de manera recurrente en la importancia de que los bogotanos ahorren agua.

En una de sus apariciones más recientes, el mandatario Distrital habló de la situación del abastecimiento de agua en al capital del país.



Sin embargo, una recomendación del alcalde llamó la atención, y tiene que ver con el uso del agua para el aseo personal (que representa el 58 % del consumo doméstico de agua en la ciudad, según cifras del Acueducto).



"El fin de semana, si ud no va a salir, no se bañe"



Y es que el alcalde dio una alternativa para las personas que no vayan a salir de casa el día que tengan el corte de agua: no bañarse en caso de que no toque salir de casa.



“Sí el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Ese mensaje nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño. Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy papito’, pasemos de agache y solamente lo necesario”, precisó el alcalde.



De hecho, el alcalde aseguró que él mismo ha estado bajando el tiempo que se demora en la ducha: "Lo hago en tres minutos".



