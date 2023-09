Renta Básica, la razón de nueva discusión entre Petro y Claudia López

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, protagonizan una nueva polémica enfocada en el desarrollo de las políticas públicas en la capital del país.



Para esta ocasión, el motivo de la discordia entre ambos funcionarios tiene que ver con la no entrega de subsidios a cerca de 161.000 familias en la ciudad, según dijo la alcaldesa, pidiéndole al jefe de Estado que descarte cualquier intento de intereses electorales en la ciudad, estando ad portas de las elecciones territoriales de octubre.



"Trabajemos juntos en lo que nos une, en vez de crear falsas divisiones por el electorerismo circunstancial de corto plazo. No busquemos peleas dónde no las hay, ni falsas divisiones, las elecciones se acaban, pero Bogotá va a seguir", aseguró López.

Incluso, la alcaldesa hizo referencia a la administración presidencial de Iván Duque, asegurando que en este había más compromiso en la entrega de los subsidios para personas en condición de pobreza, calificando al actual presidente de ser menos "pro-pobreza", que su antecesor.



"No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más pro-pobreza el presidente Duque que el presidente Petro", agregó.



El presidente no dejo pasar por alto e, inmediatamente, respondió a las declaraciones de la alcaldesa a través de su cuenta de X, calificando como una "barbaridad histórica", las afirmaciones y la postura de López.



"Esta es una barbaridad histórica. Prácticamente, un millón de personas pasaron a la pobreza en Bogotá en el gobierno pasado, desde unos niveles que fueron los mínimos en la Bogotá Humana", escribió".



Esta es una barbaridad histórica. Prácticamente un millón de personas pasaron a la pobreza en Bogotá en el gobierno pasado, desde unos niveles que fueron los mínimos en la Bogotá Humana. https://t.co/G9Pl3hWHxB — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2023

La alcaldesa, acto seguido, respondió al primer mandatario a través de la misma red social, haciendo mención del efecto de la pandemia por covid-19 en las finanzas de los hogares bogotanos, agregando que el gobierno Duque entregó ingreso solidario a 237.000 familias pobres de la ciudad, mientras que el que se entregó en la administración Petro solo ha llegado a los 150.000.



"Dejándolos expuestos al riesgo de hambre, pobreza y alta inflación y sin un peso de apoyo de la Nación. Estoy segura de que a usted nunca le han informado semejante barbaridad histórica, como usted mismo la llama, y que en lo que de usted dependa se corregirá semejante injusticia con las familias bogotanas que creyeron en usted y su promesa de renta básica a las familias en pobreza y a los adultos mayores, que hasta hoy desafortunadamente no se ha cumplido", dijo Claudia López.



Así las cosas, la mandataria distrital anunció una reunión con la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, para tratar este tema.



