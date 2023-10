Transportadores de carga denuncian inseguridad en las vías del país

En el marco del congreso 48 del gremio de transporte de carga, Colfecar, Juan David Gaviria, presidente de la Junta Directiva, manifestó al Gobierno y a los demás asistentes, que su principal preocupación es la seguridad, no solo de los conductores y de los vehículos, sino también de los empresarios.



Resaltó que la inseguridad que se vive en el presente es preocupante y han tenido que dejar de transitar en ciertos horarios, pues no se puede garantizar la seguridad de los conductores.



“Nuestros conductores nos preguntan, por qué no podemos transitar después de las seis de la tarde y el ejército y la policía hacen cierres viales, la respuesta es sencilla, no nos puede garantizar la seguridad después de esta hora. Estos jóvenes no tienen conocimiento de lo que nos tocó vivir terminando 1990 y los 2000 y ahora están aterrados con lo que están viviendo”, mencionó Gaviria.



Transporte de carga César Melgarejo/ El Tiempo

Al respecto, Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, señaló que es necesario más presencia de la Policía y del Ejército en las calles, asegurando que se ha disminuido. Para ello, solicita más recursos para las autoridades.



Señaló también que, en el caso de las compañías, “hemos recibido atentados a las empresas que no quieren pagar la extorsión o el secuestro de los conductores y vehículos que después terminan marcados como carro bomba”.



En un sondeo realizado a los afiliados, se demostró que su mayor preocupación es la inseguridad, incluso más que los sobre costos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio