Elecciones regionales: pasos para verificar si es jurado de votación

Desde el próximo sábado 14 de octubre los ciudadanos podrán verificar si fueron designados como jurados para las próximas elecciones regionales, en las que se vota por alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales que gobernarán entre el 2024 al 2027.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Las personas escogidas serán los mayores de edad hasta los 60 años. Si usted es seleccionado deberá realizar el escrutinio de cada mesa y registrar los resultados en los formularios indicados, además tendrá que asistir a una capacitación previa al día de las elecciones.



(Vea: Prenden alerta por riesgos electorales en 166 municipios del país).



Tenga en cuenta, que según el artículo 105 del Código Electoral de Colombia, ser jurado de votación no es opcional, sino que es un deber de "forzosa aceptación". Es decir, que no hay opción de negarse.



En este sentido, es importante recordar que quienes no se presenten deberán pagar un dinero como penalización. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 163 de 1994 "las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen serán acreedoras de sanciones", según aplique.



(Vea: Alertan por mensajes de Petro en medio de la contienda electoral).



Por ejemplo, si es funcionario público, puede ser destituido de su cargo y en general, cualquier ciudadano, puede recibir una multa de hasta diez millones de pesos.



Para evitar dolores de cabeza, a continuación le compartimos el paso a paso para que averigüe si tiene que asumir esta responsabilidad.

Guía para verificar si es jurado de votación

Página de la Registraduría Nacional Screenshoot página de la Registraduría

1. Ingrese a https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/index.html



2. Dé clic en el botón Jurados de Votación. A continuación ingrese su número del documento de identidad y seleccione 'No soy un Robot'



3. Seleccione el botón continuar. Ahí le aparecerá un mensaje en el que se indica si ha sido o no seleccionado.



En caso de que la respuesta sea afirmativa, guarde la información del puesto y mesa de votación.



(Vea: ¿Daniel Quintero viola alguna norma al renunciar para hacer política?).



Se recomienda revisar constantemente porque a veces los ciudadanos son seleccionados faltando pocos días para las elecciones.



Ahora bien, en el artículo 108 del Código Electoral, se establecen las causales de la exoneración para prestar dicho servicio, que son: grave enfermedad del seleccionado o de su esposo, padre, madre o hijos; la muerte de un familiar el mismo día de las elecciones o días antes, no ser residente del lugar en el que fue designado o haberse inscrito y votar en otro municipio.



Si alguno de estos es su caso, diríjase a alguna oficina de la Registraduría para comentarlo y que lo eximan del pago de la multa.



(Vea: Golpe regional: candidatos aliados de Petro perderían en elecciones).



PORTAFOLIO