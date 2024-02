Sin los Panamericanos, la economía de Barranquilla perdería 2,5 billones de pesos

Con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, la economía de Barranquilla dejará de recibir cerca de 2,5 billones de pesos (unos 640 millones de dólares), estimaron este viernes sectores empresariales de la ciudad.



A Barranquilla, capital del departamento del Atlántico y la principal ciudad del caribe colombiano, Panam Sports le retiró la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares cada uno por los derechos de organización.



El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, dijo este viernes a EFE que "los Juegos Panamericanos eran una de esas oportunidades doradas, cuya realización se preveía que inyectaría entre 2,37 y 2,54 billones de pesos en la economía local".



El ejecutivo añadió que "los beneficios esperados iban más allá de la esfera económica directa, prometiendo un renacimiento urbano y un fortalecimiento de la imagen de la ciudad y del país a nivel internacional".



"Los beneficios irían desde el corto hasta el largo plazo, puesto que el impacto positivo en la economía y la generación de empleo empezaría con la construcción de la infraestructura y se extendería en el tiempo, en el año del evento y luego por los turistas que regresan al territorio después de habernos visitado", precisó.



Colombia esperaba recibir a unos 7.000 deportistas de 41 países que competirían en principio en 34 deportes durante 17 días.



Además, Barranquilla había avanzado en la remodelación de la infraestructura deportiva, un proyecto que se había puesto en marcha en 2018 cuando acogió los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, cuya administración consiguió para la ciudad la sede de los juegos Panamericanos, dijo que "todo esto quedó en papel después de que el Gobierno Nacional no pagara los 8 millones de dólares estipulados por Panam Sports".



"La ciudad siempre los peleó y nunca llegó el acompañamiento que se nos había prometido y creo que es claro que estábamos solos. Entre tantas cosas que tenía el Gobierno, los Panamericanos pasaron desapercibidos", aseguró.



Para el actual alcalde Alejandro Char, quien asumió el cargo un día antes de que Panam Sport anunciara la pérdida de la sede, la negativa frustra las esperanzas de la ciudad, el departamento y la región.



El alcalde de Barranquilla llega a la Casa de Nariño para la Cumbre para recuperar los Panamericanos. Sergio Acero Yate

"Sin duda hay tristeza e impotencia. Barranquilla hizo todo lo posible, Barranquilla se ganó la oportunidad. En nuestros ejercicios anteriores como los Centroamericanos y del Caribe demostramos que sí podíamos", comentó.



En un video publicado en X agregó: "Lamentamos que Panam Sport no haya escuchado el grito de los colombianos y en especial de nuestros deportistas, que no nos haya dado la oportunidad de enmendar cualquier situación antes de nuestra llegada".



El representante a la Cámara Agmeth Escaf, oriundo de Barranquilla y que pertenece al partido Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, declaró: "Nos quedó grande como Gobierno poder resolver el asunto de los Juegos y hoy quien pierde es Barranquilla. Somos vergüenza mundial, hicimos un compromiso y no se cumplió".



"La sede la perdimos justamente porque en diciembre el Ministerio del Deporte no hizo ningún pago, se pasó por el 'forro el acuerdo'. Es decir, lo pactado a final de año en este Gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables", dijo en una dura crítica al gobierno del presidente Petro.



Al respecto, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa afirmó: "La pérdida de los Juegos Panamericanos es un hecho muy doloroso y lamentable para Barranquilla. Se tenían grandes expectativas sobre estos juegos porque siendo la sede hubiéramos podido demostrar todo lo que se podía hacer como ciudad, departamento y región".



