Cuáles son las regiones más afectadas por suspensiones de contratos petroleros

Desde que comenzó el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha asegurado de forma insistente que no se volverán a suscribir nuevos contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, por lo que la labor de garantizar la autosuficiencia del país recae sobre los 302 contratos que fueron entregados en años anteriores y que cubren una superficie de más de 15 millones de hectáreas en el territorio nacional.

"Los términos y duración de esos contratos les permiten a las compañías seguir buscando los hidrocarburos. Obviamente se honrarán esos términos contractuales como ha sido una férrea tradición del país", aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia.



No obstante, datos de la misma ANH con corte del 31 de enero del año en curso indican que no todos estos contratos se encuentran disponibles para la producción de hidrocarburos, pues 39 de estos se encuentran suspendidos y 57 en proceso de terminación. Adicional a los 302 contratos, hay otros 95 que se encuentran en proceso de cierre o liquidación.



Cabe especificar que del total de los 39 contratos, 33 están suspendidos en el periodo de exploración, mientras que los seis restantes, a pesar de que están produciendo hidrocarburos, no han podido darle continuidad a nuevas exploraciones, pues la suspensión solo aplica para este tipo de actividades.



Los principales motivos que argumentan las compañías para tomar la decisión de suspender sus contratos son conflictividad social (16), orden público (10), trámites ambientales (6), ordenamiento territorial (4) y consultas previas (3).

Es llamativo, además, que la mayoría (7) de los reportes por conflictividad social están en el departamento de Putumayo, y la mitad (5) de los casos por orden público se registran en Arauca.



"En materia de conflictividad y seguridad, las empresas del sector hidrocarburos en el país y sus trabajadores en algunas regiones se ven afectados sistemáticamente con hechos que vulneran sus derechos humanos (integridad física y salud) y derechos fundamentales (trabajo y libre movilidad)”, aseguró la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).



Y es que en los primeros seis meses del 2023 se registraron 577 bloqueos a las operaciones petroleras del país, una cifra que representa un incremento del 25 % respecto a los reportados en el mismo periodo de 2022, pero, si se compara con los registros del 2021, el incremento de casos es del 36 %.



Estos bloqueos pusieron en riesgo a la generación de regalías por alrededor de 90.000 millones de pesos para el país por producción diferida y 22.000 millones de pesos de regalías directas para las regiones.

Según la ACP, los departamentos con mayor incidencia fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca. Precisamente, es en estas jurisdicciones territoriales donde se registran la mayor cantidad de contratos petroleros suspendidos.



Por ejemplo, de los 39 contratos que actualmente se encuentran suspendidos, 13 están ubicados en Putumayo, seis más en Casanare y cinco en Arauca. Solo en estos tres departamentos se concentra el 61,5 % de estos contratos.



En cuanto a empresas, las que tienen la mayor cantidad de contratos suspendidos son Ecopetrol (7), Gran Tierra Energy (7), Geopark (6) y Emerald Energy (3).



Adicionalmente, la información de la ANH indica que cuatro de ese total de contratos se suspendieron en el 2023, si no más que en 2022. Los motivos que llevaron a estas decisiones fueron trámites ambientales, orden público y conflictividad social.

“Durante el 2023 se registró la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá; el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán; la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales, entre otras acciones que no solo afectan a la industria, sino también a las comunidades cuya vida e integridad se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos", señaló la ACP.



Uno de los casos más sonados el año pasado fue el de Emerald Energy, que le solicitó a al ANH suspender el contrato Ombú luego de que un grupo de campesino invadiera e incendiara el campo petrolero en Caquetá, además de secuestrar a 79 policías que trataron de controlar la situación.



Otra de las empresas que hizo esta misma petición fue Ecopetrol, quien pidió suspender los tiempos contractuales de Llanos-121, ubicado en Casanare, mientras obtiene una respuesta y los permisos ambientales respecto a la solicitud de medidas de manejo ambiental que hizo ante Corporinoquía.



Entre tanto, Gran Tierra Energy suspendió el contrato PUT-31 (Putumayo) por conflictos sociales y Parex Resources, VCSM 13-2 (Huila) por asuntos de orden público.

Sin embargo, también vale la pena destacar que en 2023 la ANH logró reactivar cuatro contratos que se encontraban suspendidos por temas ambientales y de orden público: Arauca, Capachos, PUT-8 y VMM-39.



Arauca y Capacho son de Parex Resources, que en varias oportunidades han tenido que suspender operaciones en estos dos bloques, no solo por protestas, sino por amenazas del frente de guerra oriental del ELN, como ocurrió hace un año durante casi un mes.



A los problemas para operarlos capos petroleros también se suman los atentados a la infraestructura de transporte. Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2023 se registraron 37 voladuras de oleoductos, una cifra superior a las 20 que se registraron en 2022 y las 31 en 2021.



El balance que entrega la ANH también revela que actualmente se encuentran en proceso de terminación 57 contratos de hidrocarburos, de los cuales, tres se sumaron en el 2023.



