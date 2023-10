Cómo se movió el listado de las ciudades más competitivas este 2023

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron este miércoles los resultados del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2023, el cual llega en un momento crucial para la política y la economía del país, ya que ofrece una visión integral del desempeño de las ciudades y sirve como línea de base para las nuevas administraciones locales que arrancarán en 2024.





De acuerdo con los responsables de este análisis, un punto destacado del informe es la mejora generalizada en el rendimiento competitivo de muchas ciudades colombianas, puesto que en ocho de los trece pilares evaluados, se observa una reducción en la brecha de puntajes entre las ciudades mejor y peor calificadas. Además, 20 de los 32 territorios evaluados aumentaron su puntuación en comparación con el año pasado, mientras que sólo ocho ciudades experimentaron un deterioro en su competitividad.



“Este año, el CPC y la Universidad del Rosario decidieron reconocer los esfuerzos de ciudades que se destacaron en aspectos claves de la competitividad. Cartagena fue elogiada por lograr el mayor avance en el ránking general, mientras que el área metropolitana de Bucaramanga fue reconocida por su dinamismo económico. Además, el área metropolitana de Cúcuta fue elogiada por sus avances en educación superior y formación para el trabajo”, resalta el informe.



El ICC 2023 fue liderado por Bogotá, con un puntaje de 7,96 sobre 10, seguido de Medellín (7,16); Tunja (6,47); Cali (6,42) y Bucaramanga (6,31).



Así las cosas, la capital del país conservó su liderazgo al ocupar el primer lugar en 7 de los 13 pilares que conforman la medición. Por su parte, el área metropolitana de Medellín continuó en el segundo lugar gracias a sus buenos resultados en la mayoría de los pilares, especialmente en el de infraestructura y equipamiento en el que ocupa el primer lugar.



Parque Botero, en Medellín



Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, indicó que “es esencial tener en cuenta los cambios metodológicos introducidos en esta versión del ICC, entre los que se incluyen las nuevas estadísticas de mercado laboral del Dane, ajustes en las proyecciones de población que consideran el impacto del covid-19 y la reestructuración del pilar de sostenibilidad”.



“Estas modificaciones hacen que sea imposible comparar directamente el ICC 2023 con informes anteriores. No obstante, este reporte ofrece un recálculo para los últimos cuatro años, lo que permite realizar análisis de evolución válidos”, explicó la vocera.



La sorpresa de este informe corrió por cuenta de Tunja, que se ubicó como la tercera ciudad más competitiva del país, superando a Cali, que históricamente había ocupado esta posición, por debajo de Bogotá y Medellín.



La capital boyacense es la ciudad que lidera más pilares (educación superior y formación para el trabajo, y sistema financiero).



Cabe destacar el ascenso en tres posiciones de Cartagena. Así mismo, el área metropolitana de Manizales y las ciudades de Yopal y Quibdó avanzan dos puestos, mientras que las ciudades de Tunja, Valledupar, Arauca y Mitú ascienden en una posición.

Por otro lado, las ciudades de Pasto, Montería y Riohacha pierden dos lugares cada una, mientras que las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Pereira y las ciudades de Ibagué, San Andrés, Mocoa e Inírida descienden un puesto.



Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, enfatizó que “este ICC se basa en 106 indicadores derivados de datos concretos, no percepciones. Es una herramienta de diagnóstico rigurosa que proporciona a gobiernos locales, sociedad civil, sector privado y academia; información precisa y pertinente para su desarrollo”.



“El diseño de políticas públicas efectivas a nivel local requiere evidencia, y su implementación debe orientarse hacia resultados tangibles. Esperamos que esta información ayude a las ciudades en la elaboración de sus planes de desarrollo para el próximo cuatrienio”, dijo también, Ana Fernanda Maiguashca.



Finalmente, las últimas posiciones de la medición las ocuparon: San José del Guaviare (puesto 28 con un puntaje de 3,27); Leticia (2,98 y puesto 29); Puerto Carreño (2,92 y puesto 30); Mitú (2,44 y puesto 31) e Inírida (2,15 y puesto 32).

Sostenibilidad



Dentro de la lucha por lograr políticas para cuidar el medio ambiente, este informe destacó a Barranquilla, ubicada en segundo lugar, lidera el control en emisiones de CO2 de fuentes móviles, hectáreas de bosque deforestadas e inversión en servicios ambientales. Asimismo, ocupa la cuarta posición en negocios verdes.



Otra que tuvo una mención destacada en este ítem fue Riohacha, que logró un notable ascenso de siete posiciones. “La capital de La Guajira ha experimentado avances notables al aumentar once posiciones en áreas protegidas y ocho en control de emisiones de CO2 de fuentes fijas”, dice el informe.



Con esto, según el CPC, queda una hoja de ruta para los próximos gobernantes regionales.



Tunja, la gran sopresa del informe

Tunja, la capital de Boyacá.

El IPCC 2023 está compuesto por 106 indicadores tomados de fuentes oficiales del orden nacional, consolidando un diagnóstico que mira factores claves en la competitividad como las “condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y tener un ecosistema innovador propio”.



En este orden de ideas, Tunja se mostró como la gran sorpresa del reporte en este año, tras subir al tercer puesto, impulsada por sus programas de educación superior, solidez del sistema financiero, formación para el trabajo en innovación; superando a Cali.



