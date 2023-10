Cuatro cementerios de Bogotá suspenden servicios funerarios: ¿por qué?

Los cementerios de Chapinero, Central, Serafīn y Sur, administrados por el Distrito estarán cerrados este viernes, ante la decisión de Jardines de Luz y Paz, concesionario de la operación de los camposantos de entregar el contrato que tiene con la Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos (Uaesp).

Así lo dio a conocer Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, quien dijo que la decisión se tomó ante la notificación de una nueva sanción económica de la Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos (Uaesp), por cerca de 100 millones de pesos.

Esta es la cuarta sanción económica que la entidad distrital le impone al contratista y que así suman alrededor de 2.600 millones de pesos.

A estas se les agrega una sanción de incumplimiento que aún no está en firme -estaba en proceso el recurso de reposición-, pero que inhabilita al contratista para continuar con la operación de los cementerios distritales.

Según Parada, "no tienen garantías jurídicas para continuar con la operación" y, por tanto, ordenó a los 140 empleados no presentarse este viernes, con lo que no prestarán más los servicios funerarios.

Esto obliga a la Uaesp a buscar de manera urgente disponer de un operativo para seguir prestando los servicios en los cementerios.

Juan Carlos López, director de la Uesp, le dijo anoche a EL TIEMPO que la entidad “concedió al operador garantías jurídicas amplias” y que “la Uaesp debe garantizar prestación servicios funerarios”.

"La Uaesp tomará todas las medidas para garantizar que el servicios funerarios de cremación e inhumación de la población que cubrían los cementerios se sigan prestando", agregó.

También anunció que la entidad mantendrá las subvenciones que viene otorgando y que en colaboración con Secretaría de Integración Social, casa rosada atenderán población vulnerable.

López precisó que el operador tiene 58 incumplimientos, dos procesos penales y la que la Uaesp le había dado plazo hasta el 3 de noviembre para que pudiera presentar un recurso en su defensa.

La nueva sanción, de acuerdo con Parada, es por los cenizarios. Ellos habrían encontrado un desorden en los cenizarios que están en el cementerio Serafín y debieron entrar a organizar y disponer las cenizas de cerca de 12.000 restos humanos que no han sido reclamados en años anteriores.

Ese proceso les tomó más de los dos meses que la Uaesp les había dado para tal fin.

“Nos entregan un cenizario común hecho un desastre, en donde habían más de 12.000 cenizas de procesos de exhumación y cremación que nunca vino el familiar o el deudo a reclamar; entonces, cuando eso ocurre, al concesionario le tocó coger, cremar e ir a guardar las cenizas. Y después mirar a través de cobro jurídico que la gente venga y las retire y pague por el servicio”, dijo Parada.

El concesionario había pedido el pasado martes a la Uaesp plazo de un mes para soportar el recurso de reposición contra la resolución de incumplimiento. Pero con la intempestiva decisión de dejar los cementerios, le pueden declarar la caducidad, lo que le daría una inhabilidad para contratar por 5 años.

Jardines de Luz y Paz ya tenía tres sanciones pecuniarias por 2.485 millones de pesos, pero con el incumplimiento, que le genera de inmediato una inhabilidad, quedaba obligada a ceder el contrato a un tercero.

Sin embargo, no lo va hacer, de acuerdo con Parada. Es decir, dejaría de atender los servicios de inhumación, cremación y exhumación, entre otros, con lo cual la ciudad quedaría expuesta a una emergencia sanitaria.

Los cuatro cementerios distritales (Chapinero o Norte, Centro, Sur y Serafín) atienden alrededor de 1.660 servicios funerarios mensuales, entre inhumaciones, exhumaciones y cremaciones.

La concesión de los cementerios fue adjudicada en junio 2021 por un plazo de 5 años y unos 41.300 millones de pesos.

Sin embargo, el conflicto entre la Uaesp y el operador comenzó poco después de firmado el contrato. Se inició con diferencias por la figura de la fiducia que debía crearse y donde el contratista estaba obligado a consignar los recursos generados por los camposantos.

Esta discusión, precisamente, derivó en que el operador decidiera, como lo hizo en los primeros dos meses de la concesión con el aval de la Uaesp, no consignar dineros en las cuentas de la fiducia, sino en las propias.

Cementerio de Chapinero.

Esta es la causa de la primera sanción, por valor de 2.252 millones de pesos, impuesta al operador de los cementerios el 2 de febrero de 2022 y confirmada ocho días después.

Otro punto en el que desde hace dos años no se han puesto de acuerdo las partes es sobre la construcción de la planta de tratamiento de los fluidos generados en el laboratorio tanatopraxia. Servicios estos que no son prestados por el contratista, así como tampoco el de salas de velación.

El 8 de mayo y confirmada el 18 del mismo mes, por valor de 116,9 millones de pesos) también estuvo relacionada con la fiducia, en particular, porque Jardines de Luz y Paz optó por consignar solo lo que considera le corresponde al Distrito y manejar el resto en sus cuentas.

El argumento del operador ha sido que esos recursos los utiliza en la operación de los mismos cementerios. Y, además, no tiene el manejo de la fiducia, cuyas decisiones son tomadas por un comité fiduciario integrado por tres miembros de la Uaesp y dos del contratista.

Lo cierto es que la Contraloría de Bogotá estimó que a abril pasado habría un posible detrimento por 3.470 millones de pesos y por eso abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp y el operador. Eso sería lo que se ha dejado de consignar en las cuentas de la fiducia.

La última sanción es por incumplimiento. El operador realizó exhumaciones entre finales de 2022 y enero de este año sin las licencias de la Secretaría de Salud.

Cementerio Central.

Último comunicado de la Uaesp



La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que en audiencia del pasado 3 de octubre de se le otorgó al concesionario de los Cementerios Públicos de la ciudad Jardines de Luz y S.A.S., un plazo hasta el 3 de noviembre de 2023 para sustentar un recurso de reposición frente a una posible sanción en su contra.

Adicionalmente, en la misma audiencia, se autorizó la realización de tres mesas técnicas para discutir sobre temas del Contrato Concesión 415 de 2021 a cargo de Jardines de Luz y S.A.S., razón por la cual es totalmente injustificado el actual proceder del operador que ya tiene 58 informes de incumplimientos solicitados por la interventoría del contrato, y tres multas impuestas que suman $2.485.013.031, sanciones impuestas por la UAESP.

El Distrito, dice la entidad, no se encuentra enfrentando, ni enfrentará una crisis sanitaria o ambiental por cuenta de la operación de los Cementerios Públicos de Bogotá. La UAESP garantizará la prestación de los procesos funerarios con destino final de inhumación y cremación, que sean requeridos por la ciudadanía y en especial por la población en condición de vulnerabilidad, mediante la contratación de estos servicios con operadores privados. Además, se mantendrán las subvenciones destinadas a las familias más humildes de la ciudad y en coordinación con la Secretaría Distrital de Integración Social y su programa “Casa Rosada” se ampliará la atención a la población en pobreza extrema y vulnerable.

La UAESP rechaza todo tipo de acción que busque impedir la garantía y continuidad de los servicios funerarios en los cuatro Cementerios Distritales del Norte, Central, Sur y Parque Serafín. La entidad realizará las acciones legales o administrativas a las que haya lugar con el fin de preservar el interés público de los cementerios y salvaguardar los intereses de los bogotanos.

BOGOTÁ EL TIEMPO