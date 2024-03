Daniel Quintero califica de ‘show mediático’ denuncias hechas por Federico Gutiérrez

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó a las denuncias hechas por el actual alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, por supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la pasada administración.



(Lea: Fico 'destapa la olla': alcalde de Medellín hace denuncias contra Daniel Quintero).

Según Quintero, "el alcalde Gutiérrez que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho".

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 4, 2024

Dijo además, que "a pesar de sus esfuerzos, los del GEA, y el de las mafias corruptas que harán hasta lo imposible para sacarnos del camino, hoy me cerraron otra acusación en la Procuraduría por falta de pruebas".

(Vea: EPM aplicará sanciones a quienes consuman más de 26.000 litros de agua al mes).

El alcalde Federico Gutiérrez, convocó a una rueda de prensa este lunes en donde hizo una denuncia pública, tras una auditoría forense que prometió realizar desde la campaña a los procesos de contratación y manejo de recursos en diferentes entidades del Distrito de la administración de Quintero.

