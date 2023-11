Vigilantes podrían convertirse en gestores de seguridad, según una idea del Gobierno

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que está trabajando en una estrategia para mejorar la seguridad ciudadana.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Durante su intervención en el marco de la Primera Cumbre Global de Seguridad, Velásquez explicó que, en concreto, se pretenden hacer cambios al Decreto 3222 de 2002, que reguló el estatus de Vigilancia y Seguridad Privada.



Ese señala: “Las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo”.



(Vea: Firman decreto para la adquisición del complejo hospitalario San Juan de Dios).



Entonces, la propuesta, según el coronel John Harvey Peña, de la Jefatura de servicios de la Policía Nacional, es que los guardas de seguridad adquieran el estatus de gestores de seguridad y convivencia.

Seguridad privada FOTO: iStock

“Para que se mejoren los intercambios de información y podamos actuar, que esa gestión sea permanente y se pueda acopiar información constante para tener el contexto de los fenómenos criminales” dijo el oficial.



Aclaró que el gestor no es quien llama a la Policía para informar un hecho puntual, sino quien da información permanente que permita, incluso, evitar delitos.



(Vea: De qué trata el artículo de la reforma a la salud que Petro pidió que no se aprobara).



Además, sostuvo que la vigilancia privada puede ser una primera línea de seguridad que estará apoyando a las autoridades y que se podría fortalecer en las zonas puntuales y horas en las que se registran los delitos.



Entonces, el papel de los vigilantes sería, entre otras cosas, resolver pacíficamente los conflictos.



A su turno, Lorena Quintero, superintendente delegada para el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicó: “No podemos desconocer que todos los colombianos somos ciudadanos y hacemos parte del engranaje para que exista seguridad y trabajar para identificar hechos delincuenciales (…) a eso se va a sumar el apoyo de la seguridad privada que dobla a la fuerza pública y además cuenta con apoyos técnicos, humanos y tecnológicos muy amplios”.



(Vea: Debate de reforma a la salud siguió a pesar de polémica).



Ahora bien, Quintero aseguró que "habrá una asignación presupuestal del ente territorial para apoyar en la ejecución del proyecto. Así las cosas en cualquier escenario en Colombia vamos a contar con el apoyo, con los recursos del territorio para que este proyecto se pueda llevar acabo de la mejor manera”.



Y finalmente, el empresario y dirigente gremial de la seguridad Carlos Ayala, dijo que la seguridad privada “ya cuenta con frentes de seguridad reconocidos por las autoridades y que funcionan” y aseguró que esta modificación que pretende hacer el Gobierno resultará en mayores recursos para los frentes territoriales.



(Vea: Ventas de vivienda no encuentran piso y completan 16 meses de caídas).



PORTAFOLIO