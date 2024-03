Despiden a trabajador por sacrificar gallo y esparcir su sangre en obras del Metro

Después de la difusión de un video que mostraba a trabajadores de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá sacrificando un gallo y esparciendo su sangre en la estructura, el consorcio Metro Línea 1 anunció la terminación del contrato del empleado responsable de estos actos, identificado como Yuanden Zhao, quien ocupaba el cargo de técnico operador especializado en el sitio de la obra.



En un comunicado oficial, el consorcio expresó que la conducta mostrada en el video es "totalmente inaceptable" y va en contra de los valores de la empresa, además aseguró que está comprometido con el respeto absoluto e integral al medio ambiente, incluyendo el cuidado y respeto por la naturaleza, los animales y el entorno.



Además, se comprometió a implementar medidas para prevenir la repetición de incidentes similares en el futuro y reiteró su compromiso con la ciudad y sus habitantes, asegurando que el desarrollo de la obra se llevará a cabo en un ambiente de relaciones laborales y culturales armoniosas.



Esta reacción producto de la denuncia que realizó la senadora Andrea Padilla, quien reveló a través de su cuenta en X un video que le compartieron, en el que se ve como sacrifican a un gallo en una obra del Metro de Bogotá.



#Denuncia🚨 Violencia contra animales (¿santería?) en obra del @MetroBogota @Bogota ‼️



El hecho atroz ocurrió en la Av Boyacá con 1a de mayo. Quién nos envió el video, dice que trabajadores hacen esto cada vez que terminan una etapa de la obra.



Sres @AnimalesBOG @FiscaliaCol… pic.twitter.com/haUm9bNE8A — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) March 19, 2024

Sobre este caso, EL TIEMPO contactó a la persona que grabó el video originalmente, quien prefirió guardar el anonimato y aseguró para el medio que: "Cada vez que hacen un avance en la obra lo que hacen es sacrificar un gallo, pero ni siquiera lo matan de una, sino que lo desangran, hacen una tortura prácticamente y empiezan a regar la sangre del animalito en la estructura de la parte que ya hayan terminado".



De acuerdo con el denunciante, las personas que estarían cometiendo estas actuaciones no son de Colombia, además comentó que al terminar de matar el animal, normalmente empiezan a lanzar pólvora, como se observa al final del video.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio