Día sin carro en Bogotá: qué vehículos sí podrán circular y alternativas de movilidad

Desde hace varios años en Bogotá se ha implementado el Día sin carro ni moto, una medida que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la movilidad sostenible, no solo en la reducción de la huella de carbono generada por los combustibles fósiles, sino también en la disminución del tráfico vehicular, la siniestralidad vial y los tiempos de viaje.



(Vea: Pico y placa en Bogotá: así funcionará la medida los sábados).



Justamente, la Secretaría de Movilidad del Distrito ha informado que la próxima fecha sin carro y sin moto en Bogotá será el jueves 1 de febrero de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.



Según el pronóstico de la entidad "se espera que durante este día dejen de circular alrededor de 1 millón 850 mil vehículos y 430 mil motocicletas en la ciudad, permitiendo el libre tránsito para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público".



En este sentido, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que en esta jornada los capitalinos podrán caminar, usar la bicicleta o el transporte público.



Mientras que, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, invitó a la ciudadanía a utilizar el sistema de transporte público durante este día, prometiendo viajes más rápidos, económicos y sostenibles.



Por otra parte, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, informó que se establecerán puntos de monitoreo para evaluar emisiones, incluyendo dióxido de carbono.



(Vea: Gobierno anuncia la primera Alianza Público Popular: el Puerto pesquero de Tumaco).



Alternativas de movilidad sostenible

El bicicarril de la carrera séptima (foto) tiene una extensión de 17,7 kilómetros y va desde la calle 22 sur hasta la 106. César Melgarejo

En estos días, si usted tiene que llegar a su trabajo, universidad, colegio o algun lugar para cumplir con sus obligaciones diarias, podrá hacerlo movilizándose de las siguientes formas:



1. Caminar: recuerde que en Bogotá hay una red peatonal que cuenta con 9,575 km para facilitar la conexión y articulación con los sistemas de movilidad y la ciudad.



2. Usar la bicicleta: en la capital hay 630 km de ciclorrutas disponibles desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en vías como la Carrera Séptima, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.



Además, si opta por este medio de transporte, existe un Sistema de Bicicletas Compartidas con 3.300 bicicletas y 69.130 cupos de cicloparqueaderos en toda la ciudad.



3. Tomar transporte público: como lo hacen habitualmente un gran porcentaje de los bogotanos, puede tomar el servicio de TransMilenio, en este día se tienen previsto que operará el 100% de la flota en hora pico y se reforzará en hora valle.



En cuanto al TransMiCable operará en su horario habitual, mientras que los buses zonales funcionarán de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.



4. Usar taxis: si sus finanzas se lo permiten podría pagar una carrera y llegar a su destino en un taxi, seguramente tardará menos porque no habrá congestión vehicular.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, se contará con 37,210 taxis disponibles a lo largo de la jornada.



(Vea: Cambian paradas de estaciones de TM, por mantenimiento en vías).



Actividades propuestas por el Distrito para esta jornada

Seguridad vial iStock

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ofrece la siguiente programación:



- Registro Bici y sensibilización sobre seguridad vial y cuidado de la vida en las vías para ciclistas:

* Lugar: Centros Locales de Movilidad.

* Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



- Sensibilización de puntos ciegos, juegos de gran formato y registro bici:

* Lugar: carrera Séptima con calle 24, en la avenida Boyacá con 53, en el Parque Lourdes, en la avenida Ciudad de Cali con calle 17 - costado Oriental y en la calle 26 con carrera 38 A- costado Sur.

* Horario. 10:00 a.m. a 1:00 p.m y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.



- Orientación para víctimas de Siniestros Viales:

* Lugar: carrera 50 con avenida Primera de Mayo.



- Escuela de la bici: Se trata de una formación continua para la ciudadanía para acceder a la bicicleta.

*Lugar: parques Fontanar del Río, Hippies, San Andrés, Atahualpa, Cayetano, Timiza, Sierra Morena, Tunal, Villa Mayor, San Carlos, Velódromo Primera de Mayo y Cantarrana.

* Horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



- Promoción del autocuidado y del cuidado del medio ambiente: habrá puntos de atención primaria en salud mental.

*Lugar: en las ciclovías de la carrera 50 con calle 2D y en la 26 con con carrera 69, Parque Nacional y frente a la estación de TransMilenio del Tunal.

* Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



(Vea: Los riesgos de la propuesta de 'tarifa cero' en el transporte público).



Vehículos que pueden y no pueden circular

Día sin carro y sin moto Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Evite inconvenientes este próximo jueves y tenga en cuenta qué vehículos son los que pueden salir a las calles y cuáles no.



Pueden circular:

​

● Transporte público.

● Vehículos conducidos por personas en discapacidad o para su transporte, en cualquier caso, la persona en discapacidad debe encontrarse dentro del vehículo.

● Transporte escolar.

● Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

● Vehículos destinados a operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, incluyendo motocicletas.

● Vehículos de emergencia.

● Vehículos destinados al control del tráfico, incluyendo motocicletas y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

● Caravana presidencial.

● Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

● Vehículos de servicio diplomático o consular.

● Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

● Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

● Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

● Carrozas fúnebres.

● Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

● Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

● Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

● Vehículos de transporte de valores.



No pueden circular:

​

● Carros y motos particulares.

● Vehículos y motos de las escuelas de conducción.

● Vehículos con permiso de pico y placa solidario.

● Vehículos particulares de medios de comunicación.

● Vehículos híbridos.

● Vehículos dedicados a gas.

● Taxis con pico y placa (placas terminadas en 7 y 8).

● Vehículos de carga con restricciones establecidas: en este caso modelos superiores a 20 años en toda la ciudad.



(Vea: Sistemas de transporte público recibirán inyección de $1 billón).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio