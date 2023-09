Por qué movieron la fecha del Día sin carro y sin moto en Bogotá

Muchos se preguntarán... ¿Por qué el cambio repentino en Bogotá sobre la fecha del Día sin carro y sin moto?



Pues bien, la Secretaría de Movilidad sostuvo reuniones con los gremios de comerciantes y escuchó sus inquietudes. Con base en sus solicitudes, determinó que la fecha será el próximo jueves 21 de septiembre.



De acuerdo con el secretario de Desarrollo, Alfredo Bateman, gremios como Asobares, Fenalco y centros comerciales aseguraron que la mayor parte de sus ingresos los obtienen los días viernes. Esta realidad fue determinante para tomar la decisión.



La fecha inicial era el 22 de septiembre, día en el que se celebraba el Día Mundial sin Automóvil.



Ahora bien, los horarios para el jueves 21 se mantienen: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.



Recuerde que durante esta fecha no podrá circular ningún vehículo particular y solo se permitirá el tránsito de carros con matrícula blanca y de servicio público.



Si usted no acata la norma podría pagar hasta 15 salarios mínimos legales vigentes.



