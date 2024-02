Inicia el día sin carro en Bogotá: esto es lo que debe tener en cuenta

Hoy primero de febrero se lleva a cabo la primera jornada del día sin carro y sin moto de 2024, entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche.



La Secretaría de Movilidad estima que en la ciudad dejen de circular 1’850.000 vehículos y 430.000 motocicletas, para darles paso a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, con el fin de generar hábitos en la ciudadanía encaminados a la movilidad sostenible.



(Más: Que no le coja la tarde: cuánto le toma llegar al aeropuerto El Dorado en bus y en auto).



“La sola infraestructura no modifica los hábitos de las personas, esta jornada sirve para que la gente descubra que hay otras maneras de moverse en la ciudad diferentes al carro”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.



Este día, por otro lado, se da en el marco de una alerta ambiental en algunas localidades, sobre todo del suroccidente de la capital, por cuenta de los incendios forestales que se presentaron a lo largo de la semana pasada en los cerros orientales y que han afectado la calidad del aire.

Día sin carro en Bogotá Portafolio

“Durante la jornada, la secretaría establece varios puntos de monitoreo para registrar las emisiones, incluyendo las de dióxido de carbono, un gas que contribuye al cambio climático”, afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.



(Le recomendamos: Tarjeta TuLlave: ¿cómo funcionan los transbordos y en qué casos no tienen costo?).



Quienes incumplan la medida pueden tener una sanción de $572.514, además de que el vehículo o moto será inmovilizado. Para garantizar su cumplimiento, se contará con 1.140 policías de tránsito, así como guías apoyando la regulación de la movilidad y 14 de puestos de control.



Para las personas que se movilicen en transporte público, pueden usar el servicio troncal de TransMilenio (buses rojos), que opera con su flota al 100 por ciento. El sistema se refuerza en horas valle (de 9 a. m. a 4 p. m.).

Día sin carro y sin moto Sergio Acero Yate / El Tiempo.

En el caso del componente zonal (buses azules), este funciona de 4 a. m. a 11 p. m. y está autorizado para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles. Asimismo, TransMiCable tiene su horario habitual (de 4:30 a. m. a 10 p. m.).



(Además: Día sin carro en Bogotá: qué vehículos sí podrán circular y alternativas de movilidad).



En la ciudad también están habilitados 37.210 taxis para los bogotanos que deseen este transporte.



De otra parte, quienes se movilizarán en bicicleta cuentan con 630 kilómetros de ciclorrutas, y se habilitan 101 kilómetros adicionales desde las 6 a. m. hasta las 8 p.m., mientras que en corredores como la Avenida Boyacá, la Calle 26 y la Carrera 7ª.

Día sin Carro Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Para acceder al Sistema de Bicicletas Compartidas, el cual cuenta con 3.300 unidades, se debe descargar la aplicación de Tembici. Las estaciones funcionan de 5 de la mañana a 10 de la noche.



El Distrito recuerda a los ciudadanos que cuentan con una red peatonal de 9.575 kilómetros, que facilita la conexión y articulación con los sistemas de movilidad y la ciudad.

Las excepciones

Los vehículos particulares, híbridos y de combustión, y las motos no podrán circular, así hayan pagado el pico y placa solidario o sean de escuelas de conducción.

Tampoco los taxis con placas terminadas en 7 y 8.



(Le recomendamos: Esto costará el traspaso de un carro o una moto en 2024: paso a paso del trámite).



Sin embargo, algunos automotores cuentan con una excepción, ya sea porque son de transporte público o porque brindan servicio especial o de domicilio.



Este es el caso de los vehículos conducidos por personas en discapacidad o para su transporte, en cualquier caso, la persona en discapacidad debe encontrarse dentro del carro.

Día sin carro y sin moto Mauricio Moreno / EL TIEMPO

De igual forma están exentos los vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros, los que están destinados al transporte de valores y los que hacen parte de los operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, incluyendo motocicletas.



Los carros y motos de emergencia y que ayudan a la regulación del tráfico también podrán circular, así como los que sirven para la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la UNP, la caravana presidencial, los organismos de seguridad del Estado, el CTI seccional Bogotá, entre otras entidades públicas.



(Además: Connect dará el salto a prestar el servicio al usuario final en el campo de vehículos).



Además, los vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas con esa condición pueden operar, pues no generan ningún tipo de emisión con su operación al aire capitalino.



Desde el Distrito se hizo un llamado a los ciudadanos para que no se expongan a sanciones por no acatar.



EL TIEMPO