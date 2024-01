Por qué EE. UU. recomendó a sus ciudadanos no usar apps de citas en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses que visitan el país. En el comunicado, la entidad señala tener conocimiento de ocho muertes sospechosas de turistas que se presentaron entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023 en Medellín.



De acuerdo con la misiva, los incidentes "parecen involucrar excesos involuntarios de drogas o son presuntos homicidios". Si bien se cree que estos hechos no están relacionados entre sí, varias de las muertes tienen factores en común, como el uso de aplicaciones de citas en línea.

En ese aspecto, la embajada resalta que este tipo de plataformas estarían siendo utilizadas por grupos delincuenciales para atraer a las víctimas a lugares públicos como hoteles, restaurantes y bares para asaltarlas y robarlas.

De la misma manera, en el documento se menciona que en los últimos años se ha visto un aumento en los informes de incidentes que involucran el uso de estas apps. Especialmente, en las principales ciudades, incluyendo Medellín, Cartagena y Bogotá.

“Este tipo de delitos habitualmente no se denuncian porque las víctimas se sienten avergonzadas y no quieren seguir adelante con el proceso judicial”, se indica en el texto.

Medellín iStock

Recomendaciones de la embajada

Para prevenir este tipo de situaciones, la entidad destaca algunas de las acciones a tomar:

- Tenga cuidado al utilizar aplicaciones de citas online en Colombia.



- Si se reúne con un extraño, debería considerar seriamente reunirse solo en lugares públicos y evitar lugares aislados, como residencias o habitaciones de hotel, donde es más probable que se produzcan delitos.



- Si invita a una persona que acaba de conocer a su residencia o habitación de hotel, hable con su portero/conserje de antemano y establezca una política sobre qué información debe proporcionar su nuevo visitante antes de que se le autorice la entrada (foto de identificación, etc.) y que el proceso debe seguirse cuando su visitante se vaya.



- Cuéntele a un amigo o familiar sus planes, incluido el lugar al que va, los detalles de la persona con la que se reunirá y la aplicación que usaste para reunirte con ella. A las víctimas que son atacadas a través de aplicaciones de citas en línea les suelen robar sus dispositivos electrónicos, que a menudo contienen todas las pruebas de comunicación con los agresores.



- No resistir físicamente ningún intento de robo. Las víctimas de delitos que se resisten al robo tienen más probabilidades de morir.



- Confíe en sus instintos: si algo no le parece bien, no dude en abandonar la situación.

Apps de citas iStock

Los datos

La embajada señala que, según la información recopilada por el Observatorio de Turismo del Personal Distrital de Medellín, el número de hurtos cometidos contra visitantes extranjeros (excluidos los venezolanos) aumentó 200 % en el tercer trimestre de 2023 respecto al año anterior.



En cuanto a las muertes violentas de visitantes extranjeros, estas se incrementaron un 29 %. En ese sentido, se hace énfasis en que la mayoría de las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses.

