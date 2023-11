Relato del empresario que estuvo secuestrado en los cerros orientales

Un intento de robo y posterior secuestro se registró este puente festivo en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. La víctima fue el empresario Carlos Ríos, quien, tras ser reportado como desaparecido, logró escapar de sus atacantes.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



El incidente ocurrió el pasado lunes 06 de noviembre mientras se encontraba realizando su caminata habitual por el sector de Las Moyas.

Según le contó Ríos a Caracol Radio, durante su recorrido fue interceptado por cinco hombres que intentaron robarlo. En vista de que no llevaba objetos de valor, los delincuentes decidieron retenerlo.

"Eran muy agresivos, me dieron muchos golpes en el cuerpo, patadas en la cabeza. Traté de calmarlos y dijeron bueno, tocó secuestrarlo, en ese momento llegaron tres hombres más", explicó a la emisora.

(Más noticias: Estos son los productos que más roban en los supermercados de Colombia)

Una vez se alejaron de la zona del rapto, el empresario relató que comenzaron a solicitarle información de sus cuentas bancarias y una suma de dinero que ascendía a los 100 millones de pesos.

Ríos señaló que conforme pasaban las horas se iban sumando más integrantes del grupo, llegado a totalizar 12.

La banda, que aparentemente estaba compuesta por colombianos y venezolanos, lo estuvo intimidando durante todo el tiempo que permaneció en cautiverio. En un punto, incluso, llegaron a utilizar un arma blanca.

(Lea más: Condenan a cárcel a excongresista que le quitaba sueldo a asesora)

Carlos Ríos fue rescatado Policía Metropolitana de Bogotá

(Más noticias: Más seguridad en Cerros Orientales tras atraco a empresario y actor)

El empresario explicó que logró escapar gracias a un descuido de los delincuentes mientras los dirigían sendero abajo.

"Vamos subiendo y yo les dije que estaba muy cansado y me fueron cogiendo cierta distancia hacia arriba. Ahí dije, a mí me tocó escaparme, por qué no sé qué me depara esto (...) Cuando estaba como a 20 metros de ellos, apenas vieron una curvita me arranqué a correr hacia abajo y me boté al bosque y arrastré dentro del bosque un poquito y me quedé quieto media hora”.

Ríos permaneció al menos dos horas rondando la zona y evitando toparse nuevamente con los hombres que lo raptaron. Posteriormente, fue rescatado por las autoridades.

(Lea más: Banca mantiene a raya los intentos de ciberdelitos)

Anteriormente, en la zona ya se había reportado otro asalto. En esta ocasión, la víctima fue el actor Juan Pablo Raba.

Raba también fue abordado por un grupo de cinco delincuentes, quienes le robaron el teléfono, el reloj y su anillo de matrimonio.

PORTAFOLIO