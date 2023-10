Primer discurso de Carlos Fernando Galán como alcalde electo de Bogotá

Sobre las 6:30 p.m., Carlos Fernando Galán inició su primer discurso como alcalde electo de Bogotá, en el que destacó el apoyo que recibió de la juventud y en el que agradeció a los demás candidatos por estimular la contienda electoral.

(Lea: La tercera fue la vencida: Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá).



Para cada uno de sus rivales en campaña hubo palabras de reconocimiento, así como para los exalcaldes de la capital. En ese sentido "pidió construir sobre lo construido" para "resolver los problemas cotidianos que hoy nos afecta".

"Agradezco también a los que nos criticaron respetuosamente, muchas veces nos hicieron revaluar y mejorar. Gracias también a ese gran grupo de expertos, académicos, exministros que decidieron apostarle a esta opción. Más que gracias, hoy les digo: los necesito. Necesito su experiencia y sus consejos para lo que viene", aseguró el alcalde electo.

Sede campaña Galán. Mauricio Moreno

Según el nuevo alcalde de los bogotanos, su administración se concentrará en tres grandes ejes, cuyo principal desafío será garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en Bogotá.

(Vea además: '¡El Metro no tiene reversa!': Claudia reacciona a triunfo de Galán).



El segundo gran tema en el que su administración trabajará será el de movilidad y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para avanzar en las obras del Metro.

"Trabajemos para sacar la Primera Linea del Metro de Bogotá", dijo el nuevo alcalde de la capital del país.

"Quiero que por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de 7 décadas. Es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte", manifestó el alcalde electo en su sede de campaña.

(También: 'Un voto castigo' admitió Gustavo Bolívar al conocer resultados).



Por su parte, su tercer gran eje será combatir el hambre en la capital del país.

"Acordaremos un principio común con todos los actores de la ciudad: el hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. 3 de cada 10 personas sufren de hambre en la ciudad. Eso significa que tenemos un drama de 2.4 millones de seres humanos en Bogotá que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día, y muchos de ellos son niños", aseguró Galán, diciendo que haría un llamado a los empresarios para combatir la problemática.

Perfil del nuevo alcalde

Galán asumirá el próximo 1 de enero con las banderas políticas de su padre, Luis Carlos Galán, que denunció la infiltración y creciente poder de las mafias del narcotráfico en la sociedad y la política y fue asesinado a tiros el 18 de agosto de 1989 durante un mitin en Soacha, municipio aledaño a Bogotá.

El político liberal era por entonces el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990, cuya campaña fue la más sangrienta que haya vivido el país.

El alcalde electo estudió la primaria en Bogotá pero el asesinato de su padre obligó a su madre, la periodista Gloria Pachón, a mudarse con sus hijos a Francia cuando él tenía 12 años y allí cursó el bachillerato en una escuela pública.

Estudió Servicio Exterior con énfasis en Economía Internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington; Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá) y un posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia (Nueva York), así como una maestría en Administración Pública en la Universidad de Nueva York.

Al igual que sus padres, que pasaron por el periodismo, Galán Pachón fue corresponsal de la revista Semana en Washington, redactor de la revista Cambio y editor político de El Tiempo.

Inicios en la política

Familiarizado desde niño con la política, fue elegido concejal de Bogotá en 2008 por el partido de derechas Cambio Radical y en esa corporación fue uno de los opositores del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, destituido y condenado por un escándalo de corrupción en la licitación de obras públicas.

Más adelante, en 2012 fue designado por el entonces presidente Juan Manuel Santos como Secretario de Transparencia, cargo en el que coordinó la implementación de la política anticorrupción y de transparencia.

En 2015 renunció a la dirección de Cambio Radical por diferencias con otros directivos sobre los avales otorgados a candidatos a alcaldes y gobernadores, algunos de los cuales fueron encarcelados más tarde. Como senador, entre 2014 y 2018 trabajó en iniciativas para mejorar problemas urbanos, uso de la tierra, ordenamiento territorial y las implicaciones del cambio climático. Galán, que en cada campaña para la Alcaldía de Bogotá vistió su infaltable chaqueta roja, está casado con Carolina Deik con la que tiene dos hijos: Julieta de diez años y Pablo, de cuatro.

PORTAFOLIO