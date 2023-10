Hasta qué hora será gratuito el Metro de Medellín por elecciones

En Medellín se estableció la gratuidad en el servicio de transporte público mientras están abiertas las urnas para elegir a los próximos ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.





La medida no es nueva, ya se viene tomando desde 2006 y establece que no se hará cobro en el metro, tranvía y cables.



En esta oportunidad las operaciones irán hasta las 5:00 p.m y será gratuito en las líneas A y B, en el tranvía de Ayacucho y los metrocables líneas K, J, H, M y P.



Tenga en cuenta, que no aplicará en la línea L o conocida como Arví, ni para las cuencas 3 y 6, así como tampoco en las líneas 1, 2 y O de buses, que son controladas por operadores privados.



De acuerdo con el decreto que aprobó, para cubrir los ingresos que no se recibirán en este periodo serán cubiertos por una porción de $30 de la tarifa actual del pasaje “cobrada al usuario hasta que se pague el total de la medida”. Esto quiere decir que temporalmente se tomaría parte de los recursos que se asignan al Fondo de Estabilización Tarifario (FET).



