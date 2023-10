Los tres pilares en los que se basa el plan de Gobierno de Galán

Después de tres intentos en la carrera por la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo, se convirtió en el nuevo alcalde de Bogotá para el periodo 2024- 2027.



Galán obtuvo más de 1,4 millones de votos, lo que le ayudó a tomar una amplia diferencia con respecto al candidato Juan Daniel Oviedo y le evitó ir a segunda vuelta.



A lo largo de toda su campaña, Galán se centró en el lema 'Bogotá camina segura' y, justamente al conocer su victoria, compartió con la ciudadanía una serie de prioridades que tratará cuando llegue al Palacio Liévano.



Seguridad

Galán ha dicho a la opinión pública en repetidas oportunidades que una de sus prioridades es crear un plan integral contra el crimen organizado y para ello planea gestionar consejos de seguridad semanales, emplear tecnología para el reconocimiento facial en calles, crear un Código de Seguridad y Convivencia y un cuerpo élite que atiende delitos únicamente en el sistema de transporte.



"Vamos a trabajar para reducir los niveles de miedo, para que las mujeres puedan vestirse como quieran, que las zonas estratégicas del transporte público estén más vigiladas, que exista una verdadera sensación de tranquilidad", dijo el candidato electo desde su sede de campaña.



Transporte de calidad

Una de las discusiones centrales que abordaron los candidatos a la Alcaldía de Bogotá fue sobre las inversiones y decisiones que tomarían en materia de movilidad.



En el caso de Galán, se comprometió a continuar con el proyecto del Metro como se ha planteado para terminar con la Primera Línea y continuar con la Segunda, y este mismo sábado, al enterarse de su triunfo, le pidió al presidente Gustavo Petro: "Trabajemos por sacar la línea del Metro como está planteada".



Sobre otro punto álgido, confirmó que en la carrera Séptima se realizaría el proyecto de 'Corredor Verde' siempre que la actual administración adjudique la obra.



Además, pretende culminar la construcción de los cables en el sector de San Cristóbal y dará prioridad a constituir una solución al transporte masivo para mejorar la movilidad, especialmente en la Avenida Boyacá.



El próximo alcalde la capital ha detallado que en su gobierno se vigilarán las actuales obras y construcciones para que se ejecuten conforme a lo esperado.



Todo esto, lo resumió en el discurso que dio desde su sede campaña en el que aseveró: "Hay que cerrar una discusión de décadas sobre cómo debería ser el transporte en la ciudad".



Reducción del hambre

Culminando el discurso que dio Galán desde su sede de campaña, afirmó: "El hambre es un crimen que no puede existir en Bogotá, hay familias que no tienen para comer tres veces al día, la mayoría son niños, por ello nos enfocaremos en que nadie tenga el dilema de sì come o no come".



Aunque no dio en este momento detalles sobre las medidas que implementaría para combatirlo, se le ha escuchado decir en entrevistas para medios nacionales que una forma de solventarlo es la educación.



