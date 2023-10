Preguntas y datos curiosos para entender las elecciones en Bogotá

Este 29 de octubre, se desarrollarán las elecciones regionales, en las cuales los colombianos elegirán a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados del país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Cada ciudad y entidad territorial tendrá para el domingo una jornada de alta importancia, pues el crecimiento en materia regional está en juego; algo que las autoridades no dejan parar por alto, por lo que se procura tener un esquema lo suficientemente efectivo para que los comicios puedan trascurrir con tranquilidad.



(¿Habrá un plebiscito por el Metro de Bogotá? Esto propone Petro).



En el caso de Bogotá, se elegirá quien será el nuevo alcalde, así como a los concejales y ediles para los próximos cuatro años.



Con el propósito de hacer pedagogía durante las elecciones regionales, Óscar Melo, profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, revela una serie de preguntas y respuestas que les permitirán a los bogotanos entender mejor la jornada electoral que definirá el futuro de la ciudad.



Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Archivo

Para tener en cuenta...

1. ¿Por qué me pueden anular o invalidar el voto?



Por tres razones concretas: primero, cuando no son claras las preferencias del elector. Es decir, si al votar se marca más de un partido o candidato. Segundo, cuando no se marca el tarjetón; y tercero, cuando se marca un candidato o lista que haya sido revocada por las autoridades electorales.



2. ¿Puedo votar con contraseña o fotocopia de la cédula?



Sólo podrán votar las personas mayores de edad que presenten en físico su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o su cédula digital. No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento. Además, tampoco serán válidas las fotocopias del documento.



(Cómo ubicar y llegar a su puesto de votación el próximo domingo).



3. ¿Si no he inscrito la cédula en ningún lugar en Bogotá, entonces dónde puedo votar?



En este caso sólo lo podrá hacer en Corferias, siempre y cuando su cédula haya sido expedida en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003. Pero si usted sacó su documento después del 8 de enero de 2003, tenga en cuenta que su cédula automáticamente ya quedó inscrita en el puesto de votación más cercano a la Registraduría en donde fue tramitado el documento.

Elecciones 2023 en Colombia. Archivo particular

4. ¿Qué pasa con el voto en blanco?



Según la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, el voto en blanco se considera una manifestación política que refleja disentimiento, abstención o inconformidad. Recuerde, esta forma de votación, no solo es un acto simbólico, sino que también tiene repercusiones políticas concretas. Es decir, es una herramienta que permite a los ciudadanos expresar su desacuerdo o insatisfacción con las opciones presentadas, enviando un mensaje claro a las entidades políticas sobre la necesidad de cambios o mejoras en el sistema. Asimismo, tenga en cuenta que en ningún caso los votos en blanco se sumarán a un candidato ni a la lista de un partido político.



(Colombia se blinda para elecciones: así será despliegue en seguridad).



5. ¿Cuántos votos debe tener un candidato a la alcaldía de Bogotá si quiere ser elegido en primera vuelta?



De acuerdo con el Acto legislativo 03 de 2019, para ganar en primera vuelta el candidato podrá ser elegido siempre y cuando alcance el 40% o más de los votos y supere al segundo más votado por 10 puntos porcentuales.



6. ¿Cuántos votos debe tener un candidato a la alcaldía de Bogotá si quiere pasar a segunda vuelta?



Según la cantidad de personas que voten el domingo, se hace el cálculo. Pasan solo los dos candidatos que tengan la mayor votación.



(Cómo llega la izquierda a elecciones regionales: ¿‘castigo’ a Petro?).



7. ¿Cuándo se realizará una posible segunda vuelta?



El domingo 19 de noviembre, es decir, tres semanas después de las primeras elecciones de la primera vuelta. En este escenario ganará el candidato que tenga más votos a su favor, sin importar la diferencia.



Elecciones Vanexa Romero / EL TIEMPO

Datos históricos

1. Aunque la mayor cantidad de votos la alcanzó en 2019 la actual alcaldesa, Claudia López (1'109.362 votos), esto se debe al crecimiento de la población y no necesariamente a un mayor apoyo, pues quien ha obtenido la mayor ventaja sobre sus oponentes hasta ahora es el liberal Juan Martín Caicedo, elegido en 1990 con el 65 % de los sufragios.



2. Llama la atención el aparente poder electoral de las localidades de Engativá y Fontibón, pues quien gana allí siempre ha llegado al Palacio Liévano.



3. Si antes hubiera existido la posibilidad de una segunda vuelta en estas elecciones, 5 de 11 mandatarios elegidos en Bogotá hubieran ganado en primera vuelta: Juan Martín Caicedo (1990), Jaime Castro (1992), Antanas Mockus (1994), Enrique Peñalosa (1997) y Samuel Moreno (2007).

Bogotá. iStock

4. Los cinco alcaldes elegidos con mayor votación en Bogotá son: Juan Martin Caicedo (65 % en 1990), Antanas Mockus (62 % en 1994), Jaime Castro (54% en 1992), Luis Eduardo Garzón (47 % en 2003) y Samuel Moreno (44 % en 2007).



5. Las localidades con mayor votación en las pasadas elecciones de 2019, fueron: Sumapaz (66 %), Fontibón y Engativá (63 %), Teusaquillo y Puente Aranda (61%), Kennedy y Usaquén (60 %), y Barrios Unidos (59%).



6. Asimismo, en las pasadas elecciones regionales, votaron en la ciudad 3'219.343 personas, es decir, el 55 % del censo electoral. La actual alcaldesa, Claudia López, alcanzó 35,21 % de la votación, seguida muy de cerca por el actual candidato Carlos Fernando Galán, que logró el 32,48 % de los sufragios. Se presentaron 149.110 votos en blanco, 45.118 votos nulos y 26.369 tarjetones no marcados.



PORTAFOLIO