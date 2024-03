Rodolfo Hernández contó que tiene cáncer terminal en audiencia en la que lo condenaron

Rodolfo Hernández, el ex candidato presidencial y ex alcalde de Bucaramanga, hizo una impactante revelación: "Tengo cáncer terminal".



El hecho ocurrió en el juicio por el polémico caso de Vitalogic, que se llevó a cabo en el Juzgado 10 del circuito penal de Bucaramanga.



La audiencia, que inició a las 9:00 de la mañana, marcó un momento crucial en el proceso judicial, ya que Hernández decidió romper su derecho a guardar silencio y declarar por primera vez en este juicio oral.



Durante su intervención, Hernández reveló la noticia sobre su estado de salud, explicando que el cáncer que le habían diagnosticado hace unos meses se encuentra en etapa terminal, a pesar de haberse sometido a múltiples tratamientos, incluida una cirugía en Bogotá mientras estaba en campaña para la Gobernación de Santander.



"Atendieron mi llamado, tengo cáncer terminal, gracias por dejarme ir donde el juez, de todo lo que pensaba lo menos era estar procesado por cosas que no hice, gracias señor juez", expresó Hernández entre lágrimas durante la audiencia.



La declaración llevó a la suspensión temporal de la audiencia, que se reanudó horas después.



#Santander | "Tengo cáncer terminal": Rodolfo Hernández, en medio de lágrimas, durante la audiencia en donde declaró por el caso Vitalogic. La diligencia fue suspendida y se retomará a las 3:05 de la tarde. pic.twitter.com/BFh2J1L4IY — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 14, 2024

La condena

Durante esta audiencia, el fiscal Germán Peñaloza solicitó una condena sancionatoria contra Hernández por interés indebido en la celebración de contratos, después de escuchar al ingeniero.



El juez dio a conocer que existen elementos de prueba, principalmente el testimonio de José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo (EMAB), y otras evidencias que sugieren que Hernández habría tenido intereses en favorecer a un contratista.



Entre estas pruebas se mencionaron reuniones en las que se discutió la tecnología de Vitalogic y la participación de un contratista conocido como 'Calavera'. Además, se suscribió un contrato de corretaje y se encontraron correos electrónicos relacionados con el caso.



A pesar de la solicitud de condena, el juez decidió no ordenar la captura inmediata de Hernández debido a su avanzada edad y enfermedad terminal. Esta decisión se tomó con la posibilidad de que el abogado defensor impugne la decisión, lo que restablecería la presunción de inocencia.



Durante la audiencia, Hernández negó haber propiciado una reunión en su apartamento con el exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera, y otros funcionarios. Sin embargo, Barrera lo acusó de persuadirlo para que se firmara el contrato con la empresa Vitalogic bajo amenaza de despido. Aunque Hernández ha negado estas acusaciones, el fiscal presentó una serie de pruebas que sugieren su participación en la negociación del contrato.



El abogado defensor de Hernández, Jorge Ruíz, argumentó que no se pudo confirmar la existencia de la reunión en el apartamento de Hernández y que no se presentaron pruebas sólidas que respalden las acusaciones en su contra.



La audiencia continuó con debates sobre la validez de las pruebas presentadas y la falta de evidencia concreta que confirme los encuentros mencionados.



En resumen, la audiencia aún está en curso y el veredicto del juez está pendiente mientras se examinan las pruebas presentadas y se evalúan los argumentos de ambas partes.



De qué trata el caso Vitalogic

Hay que recordar que hace varios meses la Procuraduría General de la Nación anunció que se destituía y se inhabilitaba por 14 años al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, tras probarse su implicación en irregularidades relacionadas con la asignación de contratos en el caso de Vitalogic RSU.



Ahora, el caso Vitalogic gira en torno a la presunta comisión de un delito por parte de Hernández en junio y julio de 2016. Según la Fiscalía, durante ese periodo, Hernández pactó una reunión en su residencia con el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera, para discutir la entrega de un contrato de consultoría por 344 millones de pesos al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón. Se alega que Hernández actuó como determinador al "sembrar la idea criminal en el gerente de la EMAB".



El plan consistía en beneficiar a Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo de Hernández, mediante la adjudicación del contrato a Vitalogic.



Se alega que el hijo de Hernández pactó una millonaria comisión si el contrato se le daba a esta empresa. Hernández propuso la construcción de una planta para transformar residuos sólidos en energía, a pesar de la falta de espacio adecuado en Bucaramanga para ello. Esta propuesta se presentó mientras Hernández ocupaba el cargo de alcalde, prometiendo convertir a Bucaramanga en la primera ciudad de América Latina en tener una estructura de esa índole.



En el caso, fue determinante el testimonio de Luis Andelfo Trujillo, que presentó documentos que sugerían que Hernández Oliveros recibiría una comisión de 666.000 dólares tras la firma del contrato. Hernández defendió a su hijo, afirmando que actuó por ingenuidad y que había sido engañado.



La conclusión del Ministerio Público es que Hernández es culpable de tener contacto directo con los representantes de la tecnología que se implementaría, entregando información privilegiada y coaccionando al director jurídico de la EMAB para formalizar el negocio de basuras, entre otras acciones.



La Procuraduría calificó estas conductas como faltas graves y gravísimas, respectivamente, y procedió a la destitución e inhabilitación del exalcalde.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio