El 18,1 % de estudiantes rurales reciben clases sin electricidad

Ahora que se está en tiempos de reformas, entre las que se cuenta la de la educación, algunos datos sobre la realidad empiezan a tomar relevancia para el rubro.



Precisamente, las condiciones en las que se forman los estudiantes de las zonas rurales, también encienden alarmas.



De acuerdo con el último informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 18,1 % de las sedes educativas rurales no cuentan con un servicio de energía eléctrica, mientras que si se compara con las zonas urbanas, solo un 2,1% no cuenta con el suministro.

Sin embargo, la energía no es su única dificultad, si se observan los datos sobre el porcentaje de las sedes educativas sin acceso a herramientas TIC, las cifras aumentan un poco más.

Por ejemplo, solo en zonas rurales el 96,4 % de las instituciones no cuenta con una línea telefónica, mientras que el 79,8% de ellas no tiene acceso a internet y el 79,5% no tiene televisor.

Adicionalmente, el 59,7% de las sedes no cuenta con aulas de informática y el 27,5% no tiene equipos de cómputo para usar con los estudiantes.

Otros de los factores que continúan afectando a la población estudiantil rural es el método de transporte que usan para llegar a las sedes educativas. Según el informe, el 61,5% de estudiantes en estas zonas van a pie a sus instituciones educativas, en comparación con el 59,9% de los estudiantes de las zonas urbanas.

Vale la pena destacar que al menos un 5,6% de los estudiantes en zonas rurales de los municipios PDET usan como transporte lanchas o canoas para asistir a su institución.

Ahora bien, en materia de instituciones como tal, el 66,8% de las sedes educativas están ubicadas en las zonas rurales, al tiempo que el 79,5% ofrece el servicio educativo en la jornada de la mañana. Además, el 76,4% ofrecen educación preescolar y el 93,7% ofrecen básica primaria.

Matrículas rurales

De acuerdo con estudio del laboratorio, actualmente Colombia cuenta con un poco más de 2,3 millones de estudiantes matriculados en zonas rurales.

En ese sentido, la distribución de los matriculados determinó que la mayoría de los estudiantes están concentrados en los niveles de educación iniciales.

Con base en los datos del LEE, en lo que se refiere a la educación preescolar se evidencia que el 76,2 % de las concentraciones son de zonas urbanas, mientras que solo el 23,8% son rurales.

Si se lleva la mirada al nivel primaria básica, el 71,1% ce la distribución está en el urbano, pero el 28,9% hace parte de zonas rurales.

Frente a la secundaria se evidencia que el 77,8 % son de zonas urbanas y el 22,2% del rural. Igualmente, el la educación media, el 81,4% pertenecen al urbano, mientras que el 18,6% hacen parte del rural.

En ese sentido, el 96,9% de los estudiantes rurales estudia en colegios pertenecientes al sector oficial, en comparación con el 80,2% que hace parte de las zonas rurales. Las cifras para el sector no oficial se determinaron en un 19,8% en urbano y 3% en el rural.

Según el laboratorio de la Universidad Javeriana, este comportamiento se explica, especialmente, porque las zonas rurales dependen en gran medida del Estado.

Falta de asistencia

Durante el 2022, una de las tendencias que se evidenció fue el porcentaje de personas en edad escolar (5 a 21 años) que no asistieron a las instituciones educativas. Por ejemplo, desde las zonas rurales las mayores inasistencia en las zonas rurales se dieron en la edad de 17 a 21 años, con un 65,4 %.

De los 14 a los 16 años, un 15,6% no lo hizo, así como de 10 a 13 años, un 4,2% de los estudiantes no asistieron a clases. De 5 a 9 años, el porcentaje correspondió a 8,6%.

El informe que las principales razones para no asistir a la escuela se derivan de la falta de dinero o el alto costo de la educación altos (26,2% en zonas urbanas y 19% en zonas rurales), también se evidencia la necesidad de trabajar y la falta de gusto por la educación.

“Las causas por las que no se asiste a las instituciones educativas evidencian marcadas diferencias de oportunidades, vulnerabilidad y roles asociados a hombres y mujeres” destaca el documento.

En ese sentido, se presenció que en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en la ruralidad, estas no asistieron a las sedes en las que se educan debido a estar en estado de embarazo en un 7,8%, pero un 23,4% no acudió a clases, ya que tenía que encargarse de los oficios del hogar.

Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana, explicó que aumentar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, especialmente en zonas rurales, no solo aumenta las oportunidades de desarrollo y progreso de los beneficiarios y su región.

“Estas actuaciones además ayudan a prevenir hechos como la deserción, la delincuencia juvenil y los conflictos armados. La inversión en educación rural tiene beneficios incalculables para el país”, concluyó la directora.

