Murió conductor del camión que se accidentó en túnel en la vía al Llano

En la madrugada de este 30 de diciembre se reportó el fallecimiento de José Vicente Pérez, conductor del camión cisterna que se volcó en un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio.



El incidente ocurrió el pasado martes 26 de diciembre cuando, tras perder el control del vehículo por un fallo con los frenos, se produjo un choque y posterior incendio dentro del túnel Quebrada Blanca en la vía al Llano.

El conductor, de 59 años, se encontraba recibiendo atención médica en la Clínica Santa Fe luego de haber sufrido graves quemaduras en el 84 % de su cuerpo. Familiares del señor Pérez le comentaron a CityTV que recientemente se le había realizado una cirugía plástica para ayudar en su recuperación, pero tras esta intervención se complicó su estado y perdió la vida.

De la misma manera, le señalaron al medio que la empresa transportadora CTC Cootranscopetrol, para la cual trabajaba la víctima, está brindando un apoyo con los gastos funerarios y los del hospital.

Accidente en vía al Llano Archivo particular

Paso por la vía al Llano

Tras el siniestro vial ocurrido en este corredor, la concesionaria Coviandina y el Instituto Nacional de Vías (Invías) activaron un plan de contingencia para la operación del puente festivo de fin de año.

“Las autoridades de tránsito reforzarán las medidas de control y seguimiento en tiempo real y en diferentes puntos de la vía (infracciones de tránsito, exceso de velocidad, adelantamientos prohibidos, revisión al sistema de frenos, condiciones mecánicas, etc)”, señaló Coviandina.

Así las cosas, los horarios establecidos para los pasos alternos son:

- Para los vehículos que van de Bogotá a Villavicencio, por el sector Juan Rey, el paso será de 1:00 am a 3 am; de 7:00 am a 9:00 am; de 1:00 pm a 3:00 pm y de 7:00 pm a 9:00 pm.

- En el sentido contrario será de 5:00 am a 7:00 am; de 11:00 am a 1:00 pm; de 5:00 pm a 7:00 pm y entre las 11:00 pm y la 1:00 am.

