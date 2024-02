Fedegán denuncia ocupación ilegal en finca en el departamento del Cesar

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) denunció recientemente una ocupación ilegal en la finca La María, en el departamento del César, desde hace 19 días.

La agremiación asegura que estos asentamientos son el origen de la quema de más de 20 hectáreas que hacen parte de esta propiedad dedicada a la ganadería.



"El ganado no tiene comida y la finca se quedó sin postes ni cercas. Y la respuesta de los invasores es: ¡primero se cansa el ganadero antes que nos saquen!", denuncia Fedegán.



La denuncia pública, hecha por Fedegán a través de su cuenta de X, adjuntó un video compuesto por imágenes de las áreas afectadas por las quemas. De igual manera, en este metraje habla Eduber Torres Gutiérrez, quien sería el propietario de la finca.

#SOSGanadero 🆘 HACE 19 DÍAS LA FINCA LA MARÍA, EN LA PAZ (CESAR) ESTÁ INVADIDA ILEGALMENTE 🆘



"Estoy consternado y triste por la situación que se ha venido presentando en el predio", dice el ganadero.



Posteriormente, Torres relata que un vecino del sector donde se está realizando la invasión le comunicó sobre los hechos el pasado 18 de enero, agregando que esa porción de tierra estaba destinada a venta de lotes.



"Los invasores comenzaron con sus actividades en unos lotes vacíos que tenía dispuestos para la venta. Al día siguiente, en compañía de la Policía Municipal, nos dirigimos al área afectada para comunicarles a las personas que estos predios que estaban invadiendo eran privados y que sus acciones no estaban siendo correctas", narró.



El ganadero aseguró que las personas le mencionaron que no tenían dónde vivir, sin embargo, varias personas entendieron la situación del lote, por lo que decidieron retirarse. No obstante, añadió que un grupo de personas no acató el llamado.

Desde ese día hasta el presente, Torres asegura que se ha encontrado con la misma situación de manera diaria y que varias personas allí asentadas se resisten a retirarse.



Fedegán le pidió a las autoridades y al Gobierno tomar acciones ante la situación, alegando que "la propiedad privada en Colombia está en peligro".



"Exigimos al gobierno nacional, departamental y municipal tomar acciones inmediatas y respaldar al sector", agregó el gremio.



