Programa ofrece formación en habilidades Steam para niñas y jóvenes en Medellín

Manos Visibles, la Corporación Flor Púrpura y la Escuela de Robótica del Chocó han lanzado la convocatoria para la segunda edición del programa Naidí Girls en Medellín.



Es dirigido a niñas y jóvenes afrodescendientes e indígenas del área metropolitana de la ciudad.



Hay que destacar que este proyecto, respaldado por Comic Relief US, busca proporcionar herramientas y habilidades tecnológicas que les permitan acceder a mejores oportunidades en el ámbito tecnológico.



Para las personas interesadas, las inscripciones estarán abiertas desde el 8 hasta el 26 de marzo de este año a través del sitio web www.manosvisibles.org.



Ahora bien, estos son los requisitos que deben considerar antes de postularse:



- Tener entre 10 y 17 años.

- Ser mujer e identificarse como afro, negra, raizal, palenquera o indígena.

- Residir en Medellín o sus comunas y corregimientos.

- Contar con disponibilidad los sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

- Tener interés en matemáticas, mecatrónica, robótica, informática y nuevas tecnologías, así como en temas de género-raza, diversidad étnica y derechos humanos.



Con respecto al funcionamiento de esta edición, contará con dos niveles de formación que vinculan habilidades fundamentales, vocacionales, digitales y de poder.



Entonces, en el nivel uno habrá 30 participantes que ingresan por primera vez al programa; y en el nivel dos estarán 30 de las participantes de Naidí Girls 2023 para dar continuidad a la formación mediante el aprendizaje de herramientas más avanzadas.

Formación Steam Facebook Manos VIsibles

Sobre el proyecto, Erika Cruz Palacio, fundadora de la Corporación Flor Púrpura, destacó: “Este 2024 regresa la segunda versión del programa Naidí Girls, una iniciativa que apuesta a la equidad racial y de género mediante el acceso a formación en habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y de poder para niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes e indígenas entre los 10 y 17 años en la ciudad de Medellín. Las Naidí Girls, son una generación que liderará la vanguardia tecnológica de la ciudad, buscando fortalecer sus liderazgos y transformar sus territorios”.



Por su parte, Samara Michell Becerra, participante en la edición anterior, comentó: “He sido consciente de las problemáticas sociales que nos rodean y me he preguntado por qué no estamos unidos por una misma causa: el mejoramiento social, especialmente en las comunidades negras. A partir de ese tipo de análisis, comencé a forjar mi carácter y decidí que el principal propósito de mi vida sería hacer del mundo un lugar mejor, crear oportunidades y apoyar a mi comunidad”.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio