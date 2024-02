La Niña llegaría en octubre al país, según pronósticos del Minambiente

Colombia se encuentra en estado de alerta ante la grave emergencia climática desencadenada por las altas temperaturas y la presencia del Fenómeno de El Niño.



Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) hasta el 30 de enero, 971 municipios están en alerta por posibles incendios forestales, de los cuales cerca de 700 se encuentran en alerta roja.



(Vea: Los factores que han dificultado apagar el incendio en los cerros orientales).

Es importante destacar que la alerta roja no indica la presencia inminente de incendios, sino que existen condiciones propicias para que ocurra.



Justamente, en respuesta a esta situación crítica, este 30 de enero se realizó un foro regional en Tunja (Boyacá), organizado por EL TIEMPO.



En dicho encuentro se abordaron temas relacionados con las alertas ambientales y el eventual impacto climático en el sector agrícola y ganadero.



A continuación algunos puntos claves que se tocaron en la conversación.

La posición del Ministerio de Medio Ambiente

"Tenemos un nuevo factor de riesgo que no había sido documentado en Colombi, y es que los cables de energía se pueden calentar y si no se ha hecho mantenimiento y la vegetación toca esos cables puede generar un incendio." Susana Muhamad (@susanamuhamad ) - Ministra de Ambiente y… pic.twitter.com/0oup9259lp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 30, 2024

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, inauguró el foro destacando la singularidad del Fenómeno de El Niño y la necesidad de tomar medidas preventivas.



En este sentido, informó que de los 14 incendios activos, seis afectan a Boyacá. Aprovechó para hacer un llamado a la prudencia en cuanto a la reforestación, considerando las altas temperaturas, y anunció la expedición del Decreto 0037 para asignar recursos y hacer frente a la emergencia.



(Vea: 8 de cada 10 bogotanos no saben cómo actuar en un incendio).



“Tenemos que estar muy organizados, porque el impulso ahora es reforestar y ahora empieza casi que una competencia positiva por cuál alcalde o gobernador empieza a reforestar. Hoy vamos a hacer un llamado desde el Sistema Nacional Ambiental a que haya una asesoría técnica. Este no es el momento de hacer restauración ecológica, estamos en sequía, no hay agua. Hay que dejar que los terrenos se enfríen. La mejor época para restaurar es cuando regresen las lluvias”, aseguró la funcionaria.



Por otra parte, sobre los pronósticos, Muhamad aseguró que existe un 60 % de probabilidades de que se desarrolle un fenómeno de La Niña en octubre.



Sin embargo, mientras cambian los tiempos, instó a fortalecer los equipos regionales de Gestión del Riesgo y anticipar medidas para afrontar posibles eventos climáticos.

Propuestas ante la crisis

Uno de los invitados y participantes del Foro fue, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, quien propuso una estrategia de compra de tierras no solo para la agricultura, sino también para la conservación y restauración.



Además, hizo un llamado a la articulación intergubernamental y alertó sobre la necesidad de prepararse para la inminente temporada de lluvias.



(Vea: Las claves de la declaratoria de desastre natural por los incendios forestales).



Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, detalló las acciones para controlar el incendio en el Parque Nacional Natural del Cocuy. Enfatizó la importancia de las operaciones aéreas y solicitó el apoyo para atender otras emergencias en San Mateo y Guavita.

"Esperamos con las dos avionetas que están autorizadas y el helicoptero que estará haciendo descargas, hoy esté controlado el incendio en el Cocuy" Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) - Gobernador del Departamento de Boyacá pic.twitter.com/D4T7Ure2Be — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 30, 2024



A su turno, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, resaltó la necesidad de configurar equipos regionales de reacción y un fortalecimiento de los bomberos.



Luego, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), hizo un llamado a evitar especulaciones de precios en productos básicos. Expresó preocupación por los impactos en cultivos y destacó la importancia de destinar recursos de regalías para adaptación climática.

Incendios en Colombia Portafolio



Precisamente sobre los precios de los alimentos que ya han visto impactados por la coyuntura, la viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Aura María Duarte, destacó la importancia de la coordinación de información para evitar especulaciones de precios.

"Hay que evitar cualquier fenómeno especulativo. Estamos a 30 de enero y todavía a nivel nacional no hay un impacto serio y considerable en el general de a producción de alimentos en el país y por eso hay que hacer un seguimiento para que no se generen brotres especulativos en… pic.twitter.com/pfcCg41anv — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 30, 2024

Perspectivas para el sector ganadero

Manuel Gómez, director del programa de Ganadería Colombiana Sostenible de Fedegán, presentó cifras impactantes en el foro sobre el sector ganadero.



Estas evidencian pérdidas económicas significativas en producción de leche y carne, con posibles consecuencias en los precios.



Estos son algunos de los datos presentados en el evento:



- En la región Andina hay cerca de 90.000 predios afectados por el fenómeno de El Niño a causa de las heladas.



- En total, 1.238 bovinos han fallecido en la región Andina, lo que se traduce en la pérdida de 2.322 millones de pesos.



(Vea: Incendios forestales en Colombia: Bogotá tiene cinco eventos activos en este momento).



- En la región Caribe, van cerca de 23.000 predios afectados y han fallecido más de 6.200 bovinos, que se traduce en una pérdida de más de 11 mil millones de pesos.



- En los Llanos Orientales, hay dos departamentos con alta afectación: Casanare con 337 predios afectados y Arauca con 679 predios, lo que representa una caída diaria de 27.000 litros de leche.



- A nivel nacional:



* Van 113.508 predios afectados, lo que representa 2’549.249 hectáreas afectadas.



* Muerte de 8.879 bovinos, según Fedegán.



* Caída diaria en la producción de leche de 1’858.827 litros por día.



Por ello, Gómez alertó sobre la necesidad de destinar recursos para el seguro agropecuario.



En general, diversos implicados han concluido que se requiere preparación para futuros eventos climáticos, acciones coordinadas para mitigar los impactos en la agricultura, ganadería y seguridad alimentaria del país.



(Vea: Incendios en Bogotá: estas son las nuevas medidas anunciadas por la Alcaldía).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio