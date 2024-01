'Todavía no estoy considerando subir los impuestos': Galán, alcalde de Bogotá

En ocho días se cumple un mes desde que Carlos Fernando Galán asumió como el nuevo mandatario de la capital del país, en un contexto en el que frenar la desaceleración y proteger el empleo son algunas de las prioridades para las autoridades en todo el territorio nacional.



En diálogo con Portafolio, el Alcalde Mayor de Bogotá habló sobre cómo encontró la ciudad, cuáles han sido sus primeros movimientos desde el Palacio de Lievano y los retos que se vienen en infraestructura, recaudo tributario y lucha contra la pobreza, entre otras prioridades.



¿Cuál es la situación financiera de la ciudad?

Bogotá está en un ambiente de endeudamiento que no había tenido antes. La administración anterior apalancó, con recursos de crédito, programas y proyectos por cerca de $17 billones de pesos y ya asumió compromisos de crédito por más de $9,3 billones. Eso es más de cuatro veces lo que recibió en términos de deuda la administración anterior.



¿En qué se usó ese dinero?

Hubo muchas destinaciones, el gobierno saliente le apostó a varios proyectos que estaban pendientes. Veníamos con el proyecto Metro, Línea 1, desde el gobierno Peñalosa, el cual se mantiene. Este gobierno avanzó en el proyecto Línea 2, que está en el proceso de licitación en este momento y es importante.



Otro proyecto importante que fue financiado parcialmente con deuda es el proyecto de Jóvenes a La U y a mí me gusta ese proyecto, pero me da la preocupación de la sostenibilidad del proyecto, porque quisiéramos tener recursos que nos garantizaran que no dependiera de una deuda, o una deuda adicional, poder financiar el acceso de los jóvenes a la universidad.



Ustedes saben que además está, por ejemplo, el Corredor Verde - tramo norte, que fue adjudicado; dos tramos de la Calle 13 y, faltan otros tres para adjudicar.



¿Se quedó sin margen de maniobra?

No tenemos tanto espacio para nueva deuda, está limitado. O sea, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que proyecta además un crecimiento de este año y del año entrante superior a 2,5%, tendríamos la posibilidad de un nuevo cupo alrededor de $5,6 billones. Muy por debajo de lo que tuvo la administración anterior.



Pero en esto hay que dejar claro que las finanzas son sanas, en el sentido de que Bogotá tiene como respaldar esa deuda, no tiene problema.

Tenemos primero que recuperar la legitimidad de la valorización como fuente para financiar proyectos COMPARTIR EN TWITTER



¿Hay algún tema económico que le preocupe?

Tenemos unos puntos difíciles. Uno es el tema del sistema de transporte público en Bogotá. Este es un sistema que cuesta en su operación alrededor de $6 billones al año y se recauda alrededor de la mitad por el pago de los usuarios. La otra mitad viene del presupuesto de la ciudad. Que ha ido creciendo.



Hace cuatro años, el requerimiento del Fondo de Estabilización Tarifaria no era superior a $600.000 millones o $700.000 millones. Hoy está por encima de $3 billones. Esto por varias razones. Uno, por la caída en la demanda que tuvo en la pandemia y que todavía no ha recuperado la proyección que tenía antes.



También por la entrada de una flota significativa de vehículos eléctricos, más de 1.480 buses que han entrado y en parte eso se ha cargado en lo que cuesta también la operación.



¿Ha habido ayuda nacional?

Nosotros estamos pidiendo a la Nación que nos apoye con eso y estamos pidiendo también que nos ayude con la flota que se compró. Hay un artículo del Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, que es el 183, que permite que la Nación apoye en la compra de vehículos no contaminantes para sistemas de transporte público en el país. Entonces, ahí quisiéramos tener ese apoyo.



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá El Tiempo

Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para lograr que mucha más gente use el servicio de transporte público. Necesitamos mejorar la calidad del servicio y la seguridad. Es importante lograr que la gente no se siga bajando del sistema, porque se ha bajado a la moto, se ha bajado a otras modalidades de transporte como la bicicleta.



La meta nuestra es estabilizar el déficit, que no siga creciendo, y buscar fuentes alternativas. Hoy cómo se está financiando eso, con el presupuesto del Distrito, con fuentes como, por ejemplo, el pico y placa solidario, que permitió el año pasado recoger alrededor de $360.000 millones. Todo eso va a cubrir parte de ese hueco fiscal de la ciudad.



Se había hablado de un cobro adicional en los servicios …

Esa fue una propuesta del Presidente (Petro), que ha hecho dos propuestas, y yo le propuse iniciar una mesa de estudio técnica entre Nación, Distrito y eventualmente otras ciudades, porque esto no es un problema de Bogotá solamente.



El Gobierno Nacional ha planteado dos cosas. Uno es, en la tarifa, en la factura de energía, pagar algo adicional, convirtiendo un poco el sistema de transporte en una especie de servicio público que se paga como los demás. Y la otra fórmula que plantearon es vía predial, como una especie de sobretasa en este impuesto.



¿Cuál le suena a usted?

Coincidimos en la necesidad de buscar fuentes, pero creemos que esas dos opciones que han identificado son inviables porque le cargarían muy duro a la gente. Por un lado o por el otro, se duplicaría en el mejor de los casos lo que pagan actualmente y eso nos lleva a que sigamos buscando diferentes fuentes y para eso debemos seguir analizando alternativas con el Gobierno.



¿Una reforma tributaria territorial?

Pues mire, nosotros tenemos primero que recuperar, por ejemplo, la legitimidad de la valorización como una fuente de recursos para hacer obra pública en una ciudad como Bogotá, porque eso se afectó por todo lo que ha pasado en otros años. Tenemos la tarea de destrabar esos proyectos de valorización que fueron pagados ya por ciudadanos, que no se han hecho, o los que terminaron con problemas.



Segundo, nuestra ciudad ha perdido, y creo que el país en general, la oportunidad de la plusvalía. Por ejemplo, cuando usted ve lo que se ha desarrollado alrededor de proyectos de infraestructura, muchas veces ha sido un desarrollo que se ha generado sin que la ciudad, entre a recibir parte de esos beneficios. Se hicieron los portales de Transmilenio y se generó un desarrollo económico muy importante. La ciudad no logró nada ahí y eso es algo que no queremos que se repita con el Metro.

Vamos a lanzar un plan de austeridad del gasto que inicie por las OPS COMPARTIR EN TWITTER



¿Qué hará con el predial?

Tenemos que revisar un poco el tema del ICA, porque hay gente que considera que ese impuesto tiene problemas técnicos que hay que evaluar. Y ahí estamos dispuestos a dar una discusión para evaluar esos problemas técnicos que tiene para hacer eventualmente más eficiente el recaudo.



Y en el tema del predial hemos visto que no ha aumentado, que está colgado, uno ve todavía, infortunadamente, bienes inmuebles en Bogotá que pagan un predial muy por debajo de lo que debían pagar por el valor comercial.



Impuestos iStock



Yo no estoy considerando todavía eso, aumentar impuestos. Yo creo que hay que buscar fuentes alternativas. Por ejemplo, yo les he mencionado el Pico y Placa Solidario. Eso es un cobro por congestión en la práctica, pero general, de la ciudad como tal.



¿Se está pensando en algún proyecto para endeudamiento?

Sí. Nosotros ya estamos hablando del Plan de Desarrollo, tenemos que tener una primera versión a finales de febrero y presentarla al Concejo para que lo estudie en mayo. En ese plan habrá un plan plurianual de inversiones que tendrá que estar soportado por las fuentes de ingreso y ahí estará contemplado un cupo de endeudamiento.

La cifra todavía no la tenemos porque dependerá un poco del resultado final del año pasado, de la situación económica, pero repito, el marco fiscal que está vigente, el que dejó la administración anterior, nos plantea un espacio que está alrededor de $5,6 billones.



¿Tendrá Bogotá que apretarse el cinturón?

Una fuente de recursos que queremos tener rápido, es que vamos a lanzar un plan de austeridad del gasto, que tiene varios componentes pero el principal es una reducción en órdenes de prestación de servicios. En Bogotá hubo un aumento significativo de cerca de $1,1 billones a casi $2 billones en órdenes de prestación de servicios. Nosotros queremos hacer una reducción alrededor del 10% para este año. Eso en la práctica, si usted compara 2024 versus 2023, va a ser una reducción de recursos mayor al 10%. Es una reducción casi del 20% por el IPC, que se traduce en casi $200.000 millones.



¿Han cambiado sus prioridades para la ciudad?

Yo creo que hemos sumado cosas. Tenemos que agilizar las obras y ustedes ya vieron que empezamos el plan para ver en qué estado están y las recibimos. Tenemos preocupación, por ejemplo, en el caso de obras como la Avenida 68 que tiene un retraso significativo y le pedí al director del IDU que actúe rápidamente para evaluar ese espacio, pero no es el único tramo que tiene problemas.



¿Recibió usted una ciudad en obras?

Pues la ciudad está en obra y va a estar en obra los próximos años. Es decir, además de la 68, tenemos obras como la Guayacanes, ahí faltan dos tramos por terminar, que es el tramo 2 y 3. El 1, 4 y 5 ya están terminados.



Tenemos la Avenida Rincón en Suba, por ejemplo, que falta un tramo significativo; la Caracas en el sur, la conexión de Transmilenio. Tenemos la Avenida Cali en construcción en el sur también, Transmilenio. Eso y las obras del metro.

Obras en Bogotá Mauricio Moreno / EL TIEMPO



¿Cómo reactivará la economía?

Nosotros somos un gobierno que vamos a hablarle con la verdad a la gente, que vamos a buscar mejorar las condiciones para que la gente pueda invertir acá y eso pasa por muchas cosas. Pasa por mejorar la seguridad, por ejemplo.



También nos hemos puesto la tarea de trabajar en una política de reducción de trámites, que busquemos reducir trámites para que sea más fácil generar empresa o construir. Para hacer un proyecto se requieren alrededor de 94 trámites, en el caso de vivienda, y eso es algo que hay que mejorar.

Uno ve todavía bienes inmuebles en Bogotá que pagan un predial muy por debajo de lo que deberían y eso debe cambiar COMPARTIR EN TWITTER

¿Cuál es su meta en materia de pobreza?

Estamos viviendo una situación económica difícil por una desaceleración significativa que afecta a varios sectores y eso va a tener un impacto en la pobreza. Estamos fortaleciendo las herramientas como el ingreso mínimo garantizado.

Con el secretario Integración trabajamos para articularnos con la nueva figura nacional que hay de apoyo monetario y la meta es llegar a 454 mil hogares este año. Eso ustedes saben que varía dependiendo, digamos del hogar y la categorización que tenga, pero estamos hablando de sacar de la pobreza extrema alrededor de 180.000 a 200.000 personas en los próximos cuatro años.



¿Cómo avanza la integración regional?

​

Ese es uno de los frentes importantes porque ya tenemos una herramienta de integración, que es la región metropolitana. El problema ahora es que solamente hacen parte de ella Bogotá y Cundinamarca. Soacha y otros municipios no se han sumado.

Una de las tareas es construir un camino para que se sumen los municipios. Una herramienta de integración de Bogotá con la región donde no esté Soacha no tiene sentido. Ahí tenemos que trabajar en ese sentido, en generar la confianza que permita que entren esos municipios, podamos articularlos mejor.



Si trabajamos juntos podemos aprovechar el potencial que tenemos. El solo aeropuerto, hay un proyecto en el aeropuerto para ampliar sus capacidades y eso debemos saber aprovecharlo como región.

Revisión a inversiones y presidencia del GEB

Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá El Tiempo

En diálogo con Portafolio, el alcalde Galán señaló que tras el acuerdo realizado en el 2022 con el Grupo Enel, es necesario revisar las inversiones del Grupo Energía Bogotá para maximizar los recursos destinados a la ciudad.



El mandatario distrital planteó la posibilidad de explorar un aumento en los niveles de dividendos de la empresa como una fuente adicional de recursos para la capital, sin descuidar la necesidad de mantener y proteger la compañía como un activo fundamental para la ciudad.



Asimismo, resaltó la importancia de garantizar que el GEB continúe siendo una fuente significativa de ingresos, al tiempo que sugirió que la mejora de las inversiones de la empresa es clave. Aunque no confirmó cambios en la presidencia de esta entidad en este momento, Galán indicó que se están evaluando todas las opciones en este primer trimestre para determinar la dirección futura de la empresa en esta nueva etapa, subrayando que lo más importante es la sostenibilidad.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio