Miembro del sindicato de Ecopetrol habría matado a otro porque 'le caía mal'

Recientemente, se dio a conocer un giro inesperado sobre el homicidio que se cometió contra Sibares Lamprea Vargas, un líder de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol, quien luego de salir del velorio de su padre, al frente del parque Camilo Torres, en Barrancabermeja, fue asesinado a tiros por varios sicarios, en 2022.

En su momento, este hecho generó polémica; sin embargo, en el presente, volvió a tomar relevancia al descubrirse que el autor intelectual del homicidio sería Luis Ángel Quintana Loza, quien también era miembro de la USO y trabajaba con Sibares.



Esta persona, que en aquel entonces era secretario de Asuntos Colectivos del municipio petrolero en la USO, al parecer, habría contratado a sicarios y les habría pagado seis millones de pesos para cometer el delito.



Las razones que expuso el sospechoso a la Fiscalía llamaron la atención, pues aseguró que lo habría hecho porque Sibares no era de su agrado, pues lo consideraba una mala persona, incluso, asegurando que se burlaba del trabajo de sus compañeros.



Quintana confesó esto el pasado mes de diciembre, 18 días después de no haber aceptado los cargos que la Fiscalía le imputó, el grupo sindical de Ecopetrol rechazó estas acciones y dieron la orden de despedir al implicado.

La Unión Sindical Obrera, USO, anunció la expulsión de su Secretario de Asuntos Colectivos de Barrancabermeja, Luis Quintana, quien confesó ser el autor intelectual del asesinato del también dirigente de la USO Sibares Lamprea, perpetuado en el 2022 #VocesySonidos pic.twitter.com/xlUtdBilOo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2024

En diciembre del 2023 se dio a conocer la captura de dos presuntos sicarios; uno de ellos hacía parte del Clan del Golfo.



Se trató de Comando Cris, quien es presunto cabecilla de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, de esta organización.



Esta persona, de 24 años de edad, sería el autor material del homicidio del líder sindical y además de haber cometido otros 20 asesinatos en Barrancabermeja.



