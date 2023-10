Gustavo Bolívar reconoce fractura en Pacto Histórico tras elecciones

Después del cierre de las urnas y con la confirmación del triunfo electoral de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, su contendor, se pronunció en su cuenta de X.



"Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá, le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570.000 votantes y a mi equipo colaborador todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia. Eso nos deja tranquilos. La lucha continúa", publicó.



Más tarde, desde su sede de campaña, aseguró que "lo más importante es reconocer el triunfo de Galán y quiero agradecer a los votantes que confiaron en nuestras propuestas y a nuestro equipo comprometido con la decencia en la política".



"Me siento ganador porque con pocos recursos logramos hacer una campaña decente, de hecho hemos sido felicitados por los auditores", dijo Bolívar.



Enseguida, el candidato hizo un llamado al progresismo de Colombia a organizarse, pues aseguró que el Pacto Histórico se ha 'fracturado' y " han cometido errores" y ahora "hay que recoger los pedazos de nuestro partido y volver a ser la principal fuerza de Colombia".



En este sentido, aseguró que su trabajo ahora será recorrer los lugares en los que no hubo buena acogida de sus propuestas.



La explicación de este resultado tendría que ver, según Bolívar, con "la coyuntura nacional es bastante difícil y el país espera un cambio en meses, entonces se ha desilusionado, siento esto como un voto castigo para el Pacto Histórico".



Pero, además, "tendría que ver con el centralismo que definieron las directivas de mi partido, ellos conformaron las listas desde Bogotá, sin permitir autonomía a las regiones".



Por otro lado, le pidió a Galán que tenga en cuenta algunas de sus propuestas como la implementación de la educación Bilingue y la construcción de universidades en ciertas localidades.



