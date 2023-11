Bolívar dice que elecciones sí fueron un 'plebiscito' al Gobierno

Antes de que los colombianos fueran a las urnas, las encuestan apuntaban a una segunda vuelta en Bogotá, la cual se disputaría entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. Sin embargo, los resultados de la jornada electoral le dieron un giro a esas expectativas.



Galán fue uno de los grandes vencedores de los últimos comicios. Con más de 1,4 millones de votos (el 49,02 % de los escrutinios totales) el candidato del Nuevo Liberalismo ganó la carrera por la Alcaldía de la capital.

Por su parte, el contendiente del Pacto Histórico quedó de tercero en las votaciones, logrando 561.741 votos. Es decir, el 18.71 %.

En entrevista con EL TIEMPO, Gustavo Bolívar hizo una reflexión de la derrota y señaló que los resultados sí podrían interpretarse como un plebiscito a la gestión del gobierno Petro, un tema del cual ya se había hecho hincapié durante la campaña política.

De acuerdo con Bolívar, en ese debate intervinieron varios factores como, por ejemplo, el tema del Metro. En esta discusión, considera que hubo fallas en cuanto a cómo el presidente Petro abordó el tema del proyecto la última semana antes de las elecciones.

"Él, tratando de mejorar la situación, lo que hizo fue empeorarla. La gente no entiende que un metro subterráneo es mejor y quieren el otro que viene andando. Entonces, el relato de que íbamos a frenar el metro se volvió un plebiscito y nos ganaron por ese lado", señaló.

Otro de los temas que considera que ha propiciado ese 'desencanto' hacia el petrismo es el referente a la gasolina y las alzas que se han venido aplicando en el valor del combustible para mitigar el déficit que registra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

"La coyuntura política nos agarró en bajada con la impopularidad del gobierno, que a mi manera de ver es injusta porque el país está a flote. Me parece injusta la percepción, pero la oposición ha sido inteligente en eso y nosotros hemos sido ineficaces en contrarrestar esos relatos".

A un nivel más personal, indicó que una de las equivocaciones fue el haberse ausentado en algunos debates. También mencionó que hubo 'fallas en los cálculos', pues al considerar la posibilidad de una segunda vuelta, el apoyo por parte de algunas figuras del Pacto se iba a concentrar más en esa contienda.

"Ninguno pensó que no iba a haber segunda vuelta y me dijeron que obviamente estaban impulsando sus candidaturas y que ya en segunda vuelta venían todos a Bogotá a colaborar, pero no hubo tiempo para eso", dijo.

En cuanto a los resultados que registró el Pacto Histórico en la jornada electoral, el excandidato mencionó que uno de los problemas que afectó a la izquierda fue la falta de democracia en la designación de los candidatos.

"Ahí se rompió el Pacto en Bogotá y en otras regiones fue igual. Hacer listas cerradas a lápiz rompe cualquier proceso. Los que se sintieron lesionados se fueron a otros partidos a buscar aval. Se nos fueron muchos liderazgos".

En ese sentido, destacó la necesidad de recomponer y reconocer en qué se está fallando, en especial de cara a las elecciones del 2026."Tenemos que hacer una autocrítica primero y hacer un recorrido por el país para recoger los liderazgos que se nos fueron", agregó.

