El Hotel de Bogotá que le canceló reserva a Roger Waters por 'antisemitismo'

El hotel que iba a hospedar a Roger Waters en Bogotá para un concierto del 5 de diciembre canceló la reserva del músico británico, como ocurrió en Argentina y Uruguay ante quejas de israelíes y denuncias por su "antisemitismo", conoció este jueves la AFP.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Roger Waters fue denunciado en Argentina por "incitación al odio" contra Israel y hoteles de Buenos Aires, Montevideo y Bogotá se niegan a hospedarlo.



"La reserva fue cancelada, pero eso no afecta el show" del próximo mes, dijo un responsable de la logística que llevará a la capital colombiana al exlíder de Pink Floyd.



La cadena hotelera estadounidense Four Seasons, donde iba a hospedarse Waters, se limitó a decir a la AFP que "no tenía detalles" sobre esa información.



Waters recorre varios países de Sudamérica en una gira de despedida llamada 'This is not a drill' o 'Esto no es un simulacro, que coincidió con la guerra que libran Israel y el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.



(Vea: Los impactos del conflicto entre Israel y el Hamás en la economía).



El músico es abiertamente crítico del gobierno israelí y señala que ese país está cometiendo una 'limpieza étnica" contra los palestinos desde hace 75 años.



Sus comentarios han sido considerados por comunidades judías como antisemitas. Hoteles de Buenos Aires y Montevideo, donde Waters se presentará el viernes y la próxima semana, se niegan a hospedarlo.



El rockero habló de la existencia de un supuesto 'lobby israelí' para impedir que se aloje en esas ciudades, en entrevista con el diario argentino Página 12.



"Organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí", dijo el artista, de 80 años.



(Vea: Si Israel destruye a Hamás, ¿qué pasará?: este sería el panorama).



En Argentina fue denunciado por un particular por "incitación al odio racial y apología del delito".

Bombardeo en Gaza EFE





El embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, replicó mensajes en la red social X (antes Twitter) que tildan a Waters de "antisemita".



Días atrás, en una conversación con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, el cantante británico acusó a Israel de exagerar la magnitud del ataque de Hamás en el sur de del país el 7 de octubre.



Esa ofensiva, que dejó al menos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 240 secuestrados según las autoridades israelíes, desencadenó una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, gobernada por Hamás desde 2007. Más de 11.500 palestinos han muerto en las represalias, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamás.



(Vea: Qué pasaría si Hezbolá decide unirse a Hamás en guerra contra Israel).



AFP