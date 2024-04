Racionamiento de agua en Bogotá: ¿qué efecto tendrá en los sectores económicos?

El bajo nivel que registran los embalses llevó a que la Alcaldía de Bogotá implementará en la ciudad un plan de racionamiento de agua. La estrategia, que se puso en marcha este 8 de abril, tiene en miras asegurar el suministro de este recurso para la capital del país.



(Lea más: Ante embalses en mínimo histórico, se activan más medidas para mitigar riesgo de apagón)

Así las cosas, la medida está encaminada en lograr una reducción del 11 % en el consumo total de los capitalinos e incrementar de 16,63 % a 20,3 % la capacidad de los embalses que surten a Bogotá de agua.

El impacto de estos cortes en el servicio va más allá del ahorro que deberán adoptar los habitantes de la ciudad en el uso y consumo de agua, puesto que el racionamiento también tendrá un efecto en los gremios e industrias.

(Vea: La estrategia de los lavaderos de autos en Bogotá para ahorrar agua)

Racionamiento de agua en Bogotá Sergio Acero Yate / Portafolio

Impacto en la industria

Para entender mejor este panorama, EL TIEMPO consultó con varios líderes gremiales respecto a las acciones que se están poniendo en marcha para atender esta situación.

Por el lado de Fenalco Bogotá (gremio que agrupa a los comerciantes), su presidente, Juan Esteban Orrego, destacó que, si bien las restricciones en el servicio podrían afectar al sector, la prioridad ahora está en ser responsables con el consumo de los recursos.

"Hay que estar pendiente de apagar los aires acondicionados donde no son necesario, utilizar la luz del día, estar pendiente de que las neveras estén cerradas y que no tengamos fugas en ningún sector o comercio”, destacó.

En ese orden de ideas, Orrego hizo énfasis en que acompañarán el plan de la Alcaldía y, una vez se estabilice la situación,“se revisarán los efectos de la medida para buscar de alguna manera apoyar al comercio en la recuperación”.

(Vea: Conozca su turno de racionamiento de agua en Bogotá con solo la dirección de su predio)

Racionamiento de agua iStock

(Lea más: El impacto que la sequía ha tenido en el paisaje y la dinámica turística de Guatapé)

Por el lado del sector hotelero, Inhotelcol, indicó que los pequeños hoteles y moteles se han venido preparando con campañas para mitigar los efectos de la crisis de agua en la ciudad. “Le hemos venido advirtiendo a los pequeños hoteleros y a los clientes que por favor estén muy pendientes con el consumo del agua, que cierren la llave cuando se laven las manos y se cepillen los dientes”, resaltó la agremiación.

Frente a los impactos del racionamiento en la industria, Inhotelcol señaló que esperan que no sean tan fuertes, pues por una norma nacional de sanidad ellos están obligados a tener reservas de agua en tanques y que con estas se pueden afrontar contingencias como la que atraviesa la capital.

Pasando a los restaurantes, el presidente de Acodres, Guillermo Gómez, le dijo al medio que, por el momento, no es posible determinar si los racionamientos generarán pérdidas por lo inusual de la situación. No obstante, resaltó la decisión del distrito de establecer los cortes de agua con suspensiones que no superan las 24 horas.

"Este es un tiempo que es prudente dentro de los planes de contingencia que tienen los restaurantes para atender una situación como está. Si hubieran sido tiempos mayores de racionamiento, si hubiéramos podido tener dificultades, incluso no abriendo los restaurantes", expresó.

(Vea: En medio de la crisis por la sequía en embalses, la Creg no ha podido tomar decisiones)

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO