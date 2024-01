Incendios en Bogotá: estas son las nuevas medidas anunciadas por la Alcaldía

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideró la sesión extraordinaria de la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo. Frente al Fenómeno del Niño, se destacaron medidas preventivas. El cierre temporal de senderos fue sugerido por la Empresa de Acueducto para evitar riesgos adicionales, siendo una precaución tras el origen del incendio por una fogata. La Comisión, con participación interinstitucional, busca evaluar y prevenir futuros incendios.



El Distrito trabaja a nivel interinstitucional en medidas de prevención para mitigar este tipo de situaciones como la registrada en el incendio de los Cerros Orientales, que ha sido controlado parcialmente, en un 70 %, y se podría extinguir en las próximas horas.



“Frente al Fenómeno del Niño se han venido tomando medidas. Tenemos un plan para enfrentarlo y eso fue lo que revisamos en esta Comisión Distrital de Gestión de Riesgo. El Niño se extendería hasta mayo, y febrero podría ser un mes más crítico que enero”, explicó el alcalde, Carlos Fernando Galán.



Por sugerencia de la Empresa de Acueducto, el mandatario anunció que los senderos de la ciudad serán cerrados temporalmente. “La causa que originó el incendio en los Cerros Orientales fue una fogata. Por eso, de manera preventiva, tenemos que tomar esta medida porque no podemos ampliar los riesgos por cuenta de este tipo de situaciones”, indicó.



Algunos de los efectos que ocasiona el Fenómeno de Niño, pueden aumentarse debido

al cambio climático. Entre estas emergencias los incendios son el escenario de mayor cuidado para Bogotá. Una mezcla entre vegetación seca, suelos áridos y acciones premeditadas incrementan los casos.



Se han venido tomando medidas. Tenemos precisamente un plan para enfrentar eso que fue lo que revisamos en esta Comisión Distrital de Gestión de Riesgo. Hemos tenido una coordinación que hasta el momento ha fluido con el Gobierno Nacional. El Fenómeno del Niño se extendería hasta mayo, y febrero podría ser un mes más crítico que enero”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Gracias al trabajo de los organismos de emergencia, el incendio en los cerros orientales está controlado. Los helicópteros que están operando desde esta mañana para atender el incendio han hecho 21 descargas de agua sobre la zona durante la mañana de este miércoles. El equipo humano que atiende esta emergencia es de 314 personas, luego de 52 horas ininterrumpidas de trabajo



“Hemos logrado frenar que los vientos hasta este momento nos afecten. Tenemos la esperanza de poder controlarlo hoy, pero dependemos de los vientos que nos pueden afectar mucho. En este momento hemos logrado, con el trabajo que está liderando en territorio, que no se siga expandiendo y que estemos todavía en ese 30 %”, explicó.



Por otra parte, en la localidad de Sumapaz, el Distrito recibió esta mañana una alerta

de otra conflagración que habría afectado alrededor de tres hectáreas. En ese sentido,

Galán informó que ya se hizo un sobrevuelo y se está trabajando rápidamente para

llevar allá un equipo de bomberos que permita actuar.



El tercer incendio registrado este miércoles fue en inmediaciones al relleno sanitario de Doña Juana, donde ya hubo intervención por parte del Cuerpo de Bomberos. “Las llamas yase controlaron y estamos en la etapa final para poder liquidarlo. Se están revisando lospuntos calientes para que no reactive este incendio”, afirmó el Alcalde Mayor.



