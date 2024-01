Incendios forestales: ministros se reúnen en Bogotá por emergencia en los cerros

En la última semana, Colombia ha tenido que hacerle frente a más de una veintena de incendios forestales que se han venido presentado en diferentes puntos del territorio nacional en el marco del fenómeno de El Niño.



La situación ha derivado en que se incremente el número de municipios en alerta por la posible formación de conflagraciones. De acuerdo con el Ideam, hay 977 bajo amenaza de incendios, de esos 681 se encuentran en rojo.



La emergencia también llevó a que el Gobierno Nacional activara los protocolos para buscar ayuda internacional, más específicamente a las Naciones Unidas.

Vea el minuto a minuto de cómo transcurre la jornada en Bogotá y otras regiones del país, en donde se registran afectaciones por este tipo de incidentes.

Incendios en Colombia

15:00 pm: la Minambiente, la Mininterior y el Mindefensa llegan a Bogotá para liderar un Puesto de Mando Unificado Nacional con el fin de revisar el estado de las conflagraciones.

#AEstaHora la ministra @SusanaMuhamad, junto a @MinInterior, @mindefensa llegan a Bogotá para liderar Puesto de Mando Unificado Nacional en la @UNGRD con el fin de revisar el estado de los incendios y avances de la atención de emergencias por fenómeno de El Niño. pic.twitter.com/RlNhjjHgqS — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) January 26, 2024

14:00 pm: a esta hora se presenta un incendio forestal en la vereda La Esmeralda de Lebrija (Santander). Las autoridades activaron un plan de contingencia para evitar que las llamas se expandan por la zona.

12:00 pm: la Alcaldía de Bogotá informó que a esta hora se ha logrado controlar un 95 % del incendio en la Quebrada La Vieja. Por su parte, en el cerro El Cable se están controlando tres puntos con ataque directo con agua y con herramienta manual.

11:30 am: la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, regresarán a Bogotá para atender la emergencia por los incendios.

Incendios en Colombia EFE

11:00 am: Tras la reunión en PMU, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó que este viernes 26 de enero no se registra ninguna conflagración activa en el departamento. No obstante, señaló que hay un daño profundo en el Páramo de Santurban.

Esta mañana me reuní en el PMU con el equipo de la Unidad de Gestión de Riesgos del departamento para revisar estado de los incendios y su impacto ambiental. Hoy no tenemos ninguna conflagración activa pero sí un daño profundo en el Páramo de Santurbán. Mañana iniciaremos labores… pic.twitter.com/fu2AXs6BJI — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) January 26, 2024

10:00 am: Ya son 8.100 hectáreas de bosques y praderas las que se han consumido a causa del incendio forestal en el parque nacional El Tuparro, en el departamento de Vichada.

9:35 am: de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hay 34 incendios activos en el territorio nacional, 11 controlados y 273 han sido liquidados.

Continuamos desde Sala de Crisis Nacional monitoreando minuto a minuto las emergencias por #IncendiosForestales que se presentan en Colombia.



Por directiva del presidente @petrogustavo, el Gobierno entrega dos boletines con actualizaciones en tiempo real durante cada jornada. pic.twitter.com/O3dg0uFpy1 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) January 26, 2024

6:00 am: entran en vigencia las medidas anunciadas por el distrito ante el deterioro en la calidad del aire. La declaratoria de alerta zonal se realizó para las localidades de Bosa y Kennedy, y parcialmente en Puente Aranda, Fontibón y Tunjuelito.



También se anunció que habrá pico y placa para vehículos particulares los sábados de 6 a.m. a 12 m. Este sábado les corresponde a las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.



Incendio en los cerros orientales

Por su parte, la Secretaría de Educación dará a conocer cuáles son los colegios que tendrán que hacer sus jornadas de manera virtual.

5:00 am: el Puesto de Mando Unificado seguirá operando desde el punto de Quebrada la Vieja. También hay un PMU ubicado muy cerca a la emergencia del cerro de El Cable.

Incendios en Colombia Néstor Gómez / EL TIEMPO

8:49 pm: el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el último balance de la situación en la capital. El mandatario señaló que después de más de 85 horas de trabajo interrumpido se completaron 81 descargas aéreas en el cerro El Cable.

Por otro lado, la conflagración en la Quebrada La Vieja está 85 % controlada.

Después de más de 85 horas de trabajo ininterrumpido para extinguir los incendios forestales de Bogotá, esta es la situación:



1. Cerro El Cable: hoy trabajaron 422 personas durante todo el día y se completaron 81 descargas aéreas. Durante la noche trabajarán 197 personas, vamos… pic.twitter.com/OTzQZNobF3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 26, 2024

