¿Qué debe pasar para que Barranquilla recupere la sede de los Juegos Panamericanos?

La decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 a la ciudad de Barranquilla ha tenido en vilo a las autoridades deportivas del país.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Esto se debe, principalmente, al trabajo mancomunado que se ha realizado en la capital del departamento de Atlántico con tal de estar a la altura de las exigencias de la organización de estas justas.



(Lea: Colombia, sin Panamericanos y en riesgo de perder 2,2 millones de dólares).



Cabe recordar que esta determinación fue tomada luego de que Panam Sprots considerara que el país no cumplió con los pagos estipulados en el contrato firmado por ambas partes.

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte X: @MinDeporteCol

De forma bilateral, se acordó en octubre que se debían pagar cuatro millones de dólares por 'derecho de organización' de las justas, cifra que tenía que ser desembolsada el 30 de julio del año pasado. Además, debían pagar otros cuatro millones de dólares en concepto a la 'concesión de derechos de medios'.



Los brazos no se caen

Pese a ello, no todo se perdió y el país aún confía en que la sede de los juegos se queden en territorio nacional.



(Siga leyendo: ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía a la pérdida de los Panamericanos?).



El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, aclaró que en el primer trimestre del año, durante la asamblea extraordinaria de Panam Sports, se conocería la decisión final.

Barranquilla Vanexa Romero / EL TIEMPO

El funcionario recordó que la determinación de Panam de no seguir organizando los juegos en Barranquilla fue tomada por el presidente ejecutivo de esta entidad, Neven Illic, quien deberá poner esta decisión en consideración de los delegados de los 40 países que hacen parte de la Asamblea.



(Siga leyendo: Mindeporte ‘bajo la lupa’ por pérdida de los juegos Panamericanos).



"Estatutariamente, la Asamblea soberana tiene la responsabilidad de adjudicar la forma definitiva la sede. Este primer paso que dio el ejecutivo de Panam Sports de quitarnos la sede, lo debe llevar a una asamblea extraordinaria y eso lo he catalogado como una esperanza para que a Barranquilla se le puedan devolver los juegos o de contrario, la asamblea ratifique la decisión del ejecutivo”, dijo Ciro Solano.



Este optimismo es compartido por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien tras conocerse la decisión, manifestó: "La plata se tiene ya hoy, se tiene completa los ocho millones de dólares. Acabo de hablar con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación y no perdamos la esperanza de los Juegos Panamericanos".



Estadio Metropolitano Roberto Meléndez Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Si había plata?

Un documento del Comité Organizador de los Juegos revela que el Ministerio del Deporte aseguraba tener los recursos para girarlos.



(Además: Barranquilla pierde sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplir pago).



En el acta, firmada en noviembre del 2023, se revela que la ministra en funciones, Astrid Rodríguez, aseguró tener los ocho millones de dólares para financiar los juego, los cuales debieron ser girados a Panam Sports.

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, con la bandera de Panam Sports. EFE

"La ministra Astrid Rodríguez reitera que el ministerio tiene los ocho millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para poder girar esos recursos", se menciona en el documento.



(Le recomendamos: Cuánto dejaría de recibir Barranquilla por no ser sede de los Juegos Panamericanos 2027).



Incluso, el manejo de los recursos por parte del Comité Olímpico fue aprobado por unanimidad, tal como reseña el acta número 01, en la cual se nombra al Comité Organizador.



Además, David Garzón, secretario general del Mindeportes, señaló que se le presentó al Gobierno el proyecto de financiación del 60 %.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - DEPORTES