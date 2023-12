Bogotá le apuesta a subir su PIB al 7 % en una década

Con una variación del 0,2% en el segundo trimestre de este año y un dato de desempleo muy cercano al promedio nacional (9,3%); Bogotá se consolida en 2023, junto a Medellín, como uno de los corazones productivos que ha permitido que el país se mantenga a flote en medio de la desaceleración económica.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Con la intención de mantener este buen paso, desde el año pasado la ciudad puso en marcha, tras la aprobación en el Concejo, su Plan de Ordenamiento Territorial, que se convertirá en la hoja de ruta para que el PIB pase de un promedio anual de entre el 2% y el 4%; a un rango entre el 5% y el 7% en los próximos 14 años.



En entrevista con Portafolio, Felipe Jiménez, secretario de Planeación de Bogotá, destacó que este plan contempla ambiciosas apuestas en materia de reactivación económica e impulso a la generación de vivienda, fortaleciendo así una de las industrias más robustas que tiene la capital.



“Este POT plantea una serie de inversiones a largo plazo, muy relevantes para la ciudad. Cuando uno suma todas las inversiones para concretar el objetivo del modelo de ordenamiento que se le planteó a la ciudad para los próximos 12 años, se dan inversiones alrededor de los $163 billones. Es una inversión muy grande para la ciudad, son inversiones que no solamente están centradas en la movilidad”, explicó el Secretario de Planeación.

(Lea más: ‘Colados’ hallan peligrosa forma de saltar torniquetes de techo a piso en TransMilenio)

Jiménez destacó que “en condiciones normales (sin pandemia), el PIB de Bogotá se ubica entre el 2% y el 4%; con este plan oscilaría entre el 5% y el 7% de incremento anual”.



Convertir a la capital del país en una “ciudad de 30 minutos” es otra de las apuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial, esto con el fin de no solo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también su productividad, implementando zonas de desarrollo estratégico en las 20 localidades.



“Una ciudad de 30 minutos que le apuesta a tener 33 unidades de planeamiento local. Como yo digo, la vida es mejor cerquita. Si perdemos mucho tiempo en trancones, si perdemos mucho tiempo en desplazamiento, si no tenemos un jardín cerca, un colegio cerca, un hospital cerca, o hacemos viviendas en soporte, no logramos nada”, agregó.

Este funcionario destacó que con el nuevo POT se tendrán más de 800.000 metros cuadrados anuales de nuevas áreas para usos productivos como comercio, servicios e industria, en las que se crearán aproximadamente 63.000 nuevos empleos al año.



“Sólo en construcción, este plan podría generar cada año alrededor de 14.000 nuevas plazas de trabajo, al pasar de construir 32.000 a 45.000 unidades de vivienda promedio anual”, dijo el Secretario de Planeación.



Felipe Jiménez sostuvo que estas estrategias, sumadas al resto del Plan de Ordenamiento Territorial, están pensadas con una visión a largo plazo en la que se proyectó qué necesitará Bogotá en el futuro y desde allí generar los planes oportunos.

“Cuántos colegios se necesitarán en los próximos 12 años, cuántos jardines, cuántos centros de atención de niños, de adulto mayor, de universidades. Porque aquí hay que pensar a largo plazo no solo el transporte, sino también los servicios sociales que se ofrecen a la gente y en la mejora de calidad de vida y desarrollo”, concluyó.

(Más noticias: Precio promedio de canasta familiar en Colombia estuvo arriba de $130.000 en noviembre)

Bogotá Mauricio Moreno

Las 20 localidades de la capital se reorganizan

Con el fin de mejorar la entrega de recursos y la ejecución de proyectos, el Distrito reglamentó recientemente las 33 Unidades de Planeamiento Local (UPL), 30 urbanas y tres 100 % rurales, que permiten la consolidación de la estrategia de “La Bogotá de los 30 minutos”.



“Son 33 unidades que estarán totalmente reglamentadas y puestas a disposición del siguiente gobierno, obviamente, pero estarán siendo puestas a disposición para toda la ciudadanía para construir la ciudad de 30 minutos”, explicó Jiménez.

(Más noticias: Los colegios de Bogotá que obtuvieron los mejores resultados de las Pruebas Saber 11)

PORTAFOLIO