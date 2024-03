¡Ojo! Esta es la avenida donde se imponen más fotomultas en Bogotá

El sistema de fotomultas ha sido utilizado por las autoridades de tránsito como un método de evidenciar infracciones. Este se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día, en los siete días de la semana.

Según datos de la Agencia de Seguridad Vial, con corte al 4 de marzo, en total hay 678 cámaras ubicadas en todo el país, en 18 departamentos. Estos dispositivos se encuentran regulados por la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 de 2018.



A la fecha, la ciudad de Bogotá es la zona del país donde hay más equipos de fotomultas instalados. En total, hay 135 cámaras, ubicadas en varias de las localidades de la capital del país.



Una gran cantidad de estos equipos se encuentran instalados en varios de los corredores viales más importantes de la ciudad, en las cuales, precisamente, son algunas de las zonas en donde más fotomultas se imparten. Sin embargo, ¿cuál es la vía principal en la que se imponen más de este tipo de infracciones? A continuación, le contamos.



Fotomultas Jaime Moreno / Portafolio

La avenida donde ponen más fotomultas

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, a corte de 2023, la avenida que ponen más fotomultas es en la Autopista Norte con calles 95, 97, 102, 103, 108, 109, 127, 109, 169, 172A y 183A.



Son varias las infracciones que se detectan con las cámaras de fotomultas. Entre ellas, conducir a una velocidad superior de la permitida, no respetar el paso de peatones, transitar en sitios prohibidos o en horas no permitidas (pico y placa) y no detenerse ante una luz amarilla o roja en un semáforo.

Fotomultas César Melgarejo / Portafolio

Una de las más comunes es la que se impone por exceder el límite de velocidad permitido, la cual está catalogada en el Código Nacional de Tránsito como una infracción tipo C29. Según la tabla de autoliquidación de infracciones para 2024, por la Secretaría Distrital de Movilidad, el valor de la multa es de $572.628, conforme a la resolución 3268 del 18 de diciembre de 2023.



Según el informe actualizado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se desplegaron 86 dispositivos de tipo Radar Doppler, diseñados para medir la velocidad de los vehículos mediante señales electromagnéticas. También hay otras 37 cámaras semiautomáticas que permiten a los agentes de tránsito identificar infracciones.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ALCANCE DIGITAL