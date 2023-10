Alertan por mensajes de Petro en medio de la contienda electoral

La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó este sábado su preocupación por algunos mensajes publicados por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que pueden ser "interpretados como una posible intervención en política generando un desequilibrio en la contienda electoral".



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"La MOE desea manifestar su preocupación por algunos mensajes que se han publicado en su cuenta y la cuenta de la Presidencia de la República, que podrían ser interpretados como una posible intervención en política generando un desequilibrio en la contienda electoral", agregó la Misión en un comunicado.



Los colombianos elegirán en un mes, el 29 de octubre, a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales Justamente Petro y la Presidencia han sido criticado esta semana por la publicación de mensajes que pueden verse como un apoyo al candidato del oficialista Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que va de segundo en las encuestas por detrás del exsenador Carlos Fernando Galán.



"¿Sabías que durante la Bogotá Humana que lideró el hoy presidente Gustavo se obtuvieron buenos resultados en materia de educación y salud? Hoy ese Cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes", dice un mensaje publicado en X por la Presidencia en el que se promocionó un acto gubernamental en la capital esta semana.



(Vea: Cambiar la regla fiscal es inoportuno e inconveniente, según analistas).



Ese mensaje fue criticado por políticos de diversos sectores como la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido izquierdista Dignidad, que escribió en redes: "Qué descaro este trino. Esto es participación en política Gustavo Petro".

Petro. EL TIEMPO

"Se nota que están desesperados por la alcaldía de Bogotá. Pero a punta de violar la ley no se ganan lo corazones de la gente. ¿Eso no era lo que le criticaban a otros Gobiernos?", expresó.



En Colombia, el presidente no puede participar en la política electoral mientras esté en el cargo ni apoyar a ninguno de los candidatos, como se le ha acusado de hacer con Bolívar.



(Vea: Las tareas de los nuevos comisionados de la Creg).



Igualmente, el mandatario criticó esta semana en redes sociales la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández, con quien el mandatario se disputó la Presidencia el año pasado, a la gobernación del departamento de Santander. Al respecto, la MOE manifestó que "existen cauces o vías para atender las controversias entre los distintos órganos e instituciones gubernamentales".



"Hacemos un llamado para que sus declaraciones y acciones muestren la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto cargo del Estado", expresó la ONG.



(Vea: Reformar los servicios públicos: por qué Petro cree que es necesario).



EFE