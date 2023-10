Educación, eje de candidatos a la Alcaldía de Barranquilla

En la carrera por la alcaldía de Barranquilla, la capital del Atlántico, que ya se acerca a la fecha de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de octubre, los candidatos que encabezan las encuestas, Alejandro Char y Antonio Bohórquez, fueron consultados por Portafolio para hablar sobre las propuestas económicas que tienen dentro de sus planes de Gobierno y que llevarían a cabo en caso de ser elegidos para el primer cargo de la ciudad.



A 11 días de los comicios, Alejandro Char, quien ya fue alcalde de Barranquilla y hoy se mantiene como candidato, mantiene la intención al voto en un 71%, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&.



A su vez, el candidato por el Pacto Histórico, Antonio Bohórquez, cuenta con una aprobación del 7%, según los encuesta en octubre.



Portafolio definió el siguiente cuestionario y se lo aplicó a los aspirantes a la alcaldía:



1. ¿Cuáles son las proyecciones económicas para su ciudad y las propuestas de su programa de Gobierno en un eventual triunfo?



2. Hay una desaceleración económica que usted tendría que manejar en caso de llegar a la Alcaldía. ¿Cómo planea enfrentar este reto y qué hará para evitar un eventual repunte del desempleo, pobreza, indicadores sociales de su ciudad y cómo va a enfrentar la seguridad que aqueja a los empresarios?



3. En todas las ciudades la economía popular o informal es muy marcada. ¿Qué piensa hacer con este sector que ha sido priorizado por el Gobierno? ¿Qué hará con los vendedores ambulantes?

Un mayor acceso de la población

Alejandro Char Charlie Cordero

1. Las proyecciones para Barranquilla están fundamentadas en una estructura fiscal y tributaria sólida que ha controlado de forma exitosa la elusión y evasión y que ha experimentado durante las últimas 16 vigencias fiscales crecimientos porcentuales promedio del 14% de los ingresos propios.



Las proyecciones de incrementos de las transferencias nacionales por concepto del Sistema General de Participaciones; Salud; Educación, Propósito General Libre Inversión, Agua Potable y Saneamiento Básico, le aportarían en los próximos cuatro años al presupuesto distrital más de $1 billón al compararlo con el ejecutado durante la vigencia 2023.



2. Uno de los pilares más adecuados y efectivos para continuar el comportamiento positivo que se ha experimentado en Barranquilla en los últimos años ha sido la asignación inteligente del Gasto Público en sectores que generan crecimiento económico y desarrollo social.



El nivel de endeudamiento que registra en la actualidad es 50% de los ingresos totales proyectados a recaudar en la vigencia fiscal 2023 y el servicio a la deuda; pago de intereses y amortización a capital se ha cumplido con margen adecuado de solvencia.



3. La implementación de estas políticas se ha propuesto financiarla con recursos de regalías y con el acompañamiento del Dane para que realice un censo de los vendedores informales y tener datos precisos sobre su situación y necesidades.



Proponemos formación, financiación y apoyo al emprendimiento de vendedores informales; armonizar el uso del espacio público con el ejercicio de las actividades económicas informales, mediante diálogo, concertación y reubicación acordada y fortalecer la educación de los vendedores y sus hijos, facilitando el acceso a la educación básica, media y superior.

Acuerdos con el sector privado

Antonio Bohórquez Vanexa Romero / EL TIEMPO

1. Barranquilla necesita retomar la senda de la industrialización que se ha venido perdiendo y que no ha sido prioridad para quienes han gobernado estos 16 años. Apostamos a modificar modelos en educación para el ingreso en temas del río, mar, puerto y la industrialización que es lo que en algún momento nos garantizó un estándar de vida que hoy ya no tenemos.



Nos referimos a lo que tiene que ver con la tributación. Barranquilla ha recibido dos reveses recientes: una despulpadora que se va para el municipio de Malambo y que nos podía haber generado miles de empleos con una inversión por unos $55.000 millones de pesos, y una cervecera para el municipio de Palmar de Varela, que nos hace reformular lo que hoy existe, porque no se está permitiendo que lleguen nuevos capitales.



2. La informalidad en Barranquilla supera el 50%, es muy grave, especialmente porque se ha dicho que el endeudamiento de la ciudad era para mejorar socialmente y no ha sido. Queremos generar acuerdos con la empresa privada para la procura de ingreso digno, recurrir a la nación con su programa que está en el Plan de Desarrollo de Economía Popular, para generar incentivos, emprendimientos y reconversión laboral.



Vamos a jugar con nuevas tecnologías, cibernética y robótica. Profundizaré lo que tiene que ver con el bilingüismo, ojalá más de dos lenguas, reformularé en términos de la educación en la ciudad.



3. Yo soy el autor del acuerdo 014 de 2021, que habla de ese propósito de atender a vulnerables, ambulantes estacionarios, mototaxistas, informalidad, la movilidad, y ese acuerdo contempla actividades de las cuales, con recursos de la nación y respecto de recursos distritales, podríamos generar un alto número de incentivos en todos los escenarios.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio