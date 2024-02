Panorama dividido: apoyos y contras frente a la movilización convocada por Fecode

A través de un comunicado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a una jornada de movilización "en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho" el próximo jueves ocho de febrero. La consigna es



Esta surge como respuesta a la controversia desatada por el registro llevado a cabo por la Fiscalía en las instalaciones de Fecode.



Dicho allanamiento se enmarca dentro de una investigación sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Frente al anuncio, algunos líderes y políticos se han unido con objetivos propios. En principio uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, quien manifestó: “Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.



Sobre esto, hay que resaltar que en repetidas oportunidades, en boletines de prensa, declaraciones a medios, discursos en regiones, el mandatario ha hecho expresa la preocupación sobre un posible 'Golpe Blando' para 'derrocar el progresismo'.



En este mismo sentido, Gustavo Bolivar, respondió al llamado de presidencia: "Pueblo, el Presidente Petro denuncia un Golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía. Debemos estar atentos porque el triunfo progresista nos costó décadas de lucha y miles de vidas. No lo vamos a entregar a quienes mataron a nuestra gente y quieren tomar el poder por la fuerza para seguir saqueando y violentado este país. RT. Atentos. Esto no es un juego. Si toca defender la causa en las calles lo hacemos".



También, el Representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico,

David Racero, escribió en X: "Llamado a demócratas de Colombia: para aquellos que nos llaman exagerados o que nos estamos victimizando: Si no quieren escuchar a Petro, escuchen la historia. No somos ingenuos y por eso convocamos al pueblo demócrata para que esté alerta a impedir la hecatombe".

Organizaciones como la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), invitaron a la comunidad antioqueña a participar en la jornada, que en esta región, tendrá lugar en el Parque de las Luces e iniciará a las 10:00 a.m., según confirmaron en X.

Nos unimos al llamado de @fecode e invitamos al magisterio antioqueño a participar de la Jornada Nacional de Movilización este 8 de febrero. pic.twitter.com/aKSvNIWINj — ADIDA (@AdidaSindicato) February 1, 2024

También, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío invitó a la ciudadanía a reunirse en La Plaza de Bolívar de Antioquia a las 8:00 a.m.

#Movilización 📣 Hay cambio de horario en la movilización por la defensa de la democracia, y en respaldo a nuestra federación, @fecode ✊🟠



Movilización en #Armenia✊



📍 Plaza de Bolívar, Armenia, #Quindío.

📆 Jueves, 8 de febrero.

⏰ 8:00 a.m. pic.twitter.com/I2SMhIRVv4 — Sindicato SUTEQ (@SindicatoSUTEQ) February 5, 2024

Mientras que otros han criticado estas acciones respuesta de un proceso realizado por la Fiscalía. Entre ellos, la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró en X: "Es una vergüenza. A Fecode le importa más salir a respaldar a su financiado presidente que dejar sin clase a cerca de 8 millones de niños, que no recibirán clase porque los señores salieron a presionar la Corte Suprema y respaldar a Petro".



En esta misma línea, en su cuenta de X, la Representante a la Cámara Cathy Juvinao, respondió al llamado del presidente a movilización. Explicó: "Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande".

Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) February 3, 2024

SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio