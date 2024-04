Meteorólogo explica por qué 'bombardeo de nubes' no aumentaría el nivel de embalses

¿Sabe que es un 'bombardeo de nubes'? Pues bien, esta es una técnica que se utilizó en 1984 en Bogotá, cuando se efectuó el cierre del túnel Palacio-Rioblanco, vital para el suministro de agua desde Chingaza y que además coincidió con una severa sequía en Colombia provocando una sequía en los embalses. Esto llevó a las autoridades a tomar la decisión de racionar el agua, como ocurre actualmente en la capital por la misma razón.



Lo que ocurrió en esa pasada sequía es que el Gobierno de ese entonces, pidió ayuda a la Nasa para qué ayudará a inducir la lluvia artificialmente sobre los embalses de la ciudad.



Dicha técnica se conoce como 'bombardeo de nubes', que se trata de utilizar anhídrido carbónico o hielo seco para enfriar las nubes y condensar el vapor de agua, generando así precipitaciones.



La práctica, descubierta por Vincent Joseph Schaefer en 1946, marcó el inicio de la meteorología experimental y del control del clima.



En medio del racionamiento actual en la capital colombiano, muchos están buscando alternativas para dar solución a la sequía de los embalses y una de ellas sobre la que se ha especulado durante las últimas semanas es esta técnica.



Sin embargo, el meteorólogo y expresentador de La Meteo Max Henriquez Daza, aseguró a través de su cuenta de X que "el bombardeo realizado en ese año fue un fracaso, además botaron a la basura 100 mil dólares que le pagaron al gringo".



Luego, sigue explicando que: "Cuando el colega gringo vino a Bogotá a bombardear las nubes, creía que nuestra capital estaba al nivel del mar. Con eso les digo todo de lo improvisado de esa medida irresponsable. Yo fui parte de la discusión previa y así se los dije".



Para este experto, estas fueron las razones por las que no funcionó en su momento esta alternativa:



1. Los vientos en las capas medias y altas de la troposfera eran fuertes y cortaban el crecimiento de las nubes. Esos vientos cortantes caracterizan las temporadas invernales, durante los Niños y por eso no llueve.



2. Los bombardeos contaminaron zonas agrícolas fuera de Tominé y el Sisga.



3. Fue una decisión irresponsable que se tomó para darle una solución política a un tema científico.



En este sentido, para Henríquez esto no es realmente factible porque no garantiza que llueva y al contrario puede generar contaminación.



