Con plantones frente a la Corte avanza manifestación de este jueves

Para este jueves 8 de febrero la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) tiene programada una marcha en varias regiones del país y en Bogotá, epicentro de las manifestaciones, en protesta por la demora de la elección del fiscal general de la Nación.



A la protesta se unirá también la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, entre otros sindicatos, luego de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien empleó el término "ruptura institucional" para criticar las actuaciones de la Fiscalía y Procuraduría, en el marco de unas indagaciones que se adelantan por una donación de Fecode durante la campaña presidencial y la suspensión del canciller Álvaro Leyva por cuenta de la fallida licitación de pasaportes.

Distintos sectores políticos, gremios e instituciones han pedido tramitar las tensiones generadas por estos eventos a través del diálogo y sin presiones a la Corte en el proceso de elección de Fiscal.

Gustavo Petro. Bloomberg

Vea aquí cuáles son los puntos de concentración de la marcha y el minuto a minuto de la jornada de protestas.

Puntos de concentración en Bogotá

A partir del consolidado que tiene la Secretaría de Seguridad de Bogotá, estos serán los cinco puntos de concentración de los manifestantes:

- Búnker de la Fiscalía: Fecode, la Coordinadora Nacional para el Cambio, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la CUT tienen planeados plantones desde las 8 a.m.

- Corte Suprema de Justicia: según las autoridades, se tiene información de plantones desde las 8 a.m.

- Universidad Nacional: el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal, convocó movilizaciones desde este punto a las 9 a.m. con destino a la Corte Suprema de Justicia y/o Fiscalía.

- Parque Nacional: se espera otra marcha que parta a las 8 a.m. desde este punto de la localidad de Santa Fe hasta la Corte Suprema de Justicia.

- Carrera 13 con calle 13: desde este sector iniciará una marcha a las 8 a.m. con destino a la Corte Suprema de Justicia.

Manifestaciones Milton Díaz / Portafolio

Las autoridades tienen dispuestos operativos especiales para supervisar las manifestaciones, de la mano de gestores de convivencia y otros. Dependiendo del avance de las marchas, unidades de tránsito estarán atentas a posibles cierres de vías o desvíos.

Elección del nuevo fiscal

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en su segunda sesión del año, llevó a cabo una nueva jornada de votación para elegir a la persona que sucederá a Francisco Barbosa como nuevo fiscal general de la Nación.



La sesión comenzó sobre las 9:30 a. m. y los 23 magistrados de la corporación judicial ya escucharon al actual fiscal, quien dio una redición de su gestión durante los últimos cuatro años.



En simultáneo del desarrollo de la sesión, en las inmediaciones de la plaza de Bolívar, en Bogotá, cerca de 1.500 personas realizan una manifestación, más específicamente sobre la carrera 8, entre las calles 11 y 12.

Fiscalía General de la Nación EL TIEMPO

En este sector, un fuerte contingente de la Policía impiden el paso de los manifestantes hacia el interior del Palacio de Justicia.



EL TIEMPO conoció que desde la sala de sesiones que escuchan los gritos de los manifestantes. "Se oye con más fuerza los sonidos de los pitos y las vuvuzelas", dijo una fuente.



Cumplido ese trámite, se pasó a una nueva ronda de votación de la terna presentada por el presidente, conformada por las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Ninguna de las candidatas fue elegida, según confirmó el presidente de la Alta Corte, Gerson Chaverra Castro.

Minuto a minuto

11:41 a. m.: Corte Suprema no eligió a fiscal en sesión de este jueves



Manifestantes están apostados en las afueras del Palacio de Justicia para conocer cómo avanzaba la elección de la nueva fiscal general.



No obstante, la Corte Suprema no eligió en la sesión de este jueves.

11:37 a. m.: estaciones de TM sin servicio por marchas



- San Diego



- San Victorino



- Las Nieves



- Museo Del Oro



11:28 a. m.: afectación en TransMilenio en el centro de la ciudad



TransMilenio informó que por paso de manifestantes por el centro de la ciudad, la flota realiza contraflujo desde el costado norte de estación Las Nieves hasta costado sur de la estación Museo Nacional.



"Se dejan de atender estaciones San Diego, San Victorino y Las Nieves", informaron.

Manifestaciones Milton Díaz / Portafolio

11:22 a. m.: ya son cinco los puntos de manifestaciones



La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que a esta hora son cinco los puntos con afectación vial por manifestaciones:



- Av. Esperanza con carrera 50 en ambos sentidos



- Calle 26 con carrera 19 -al oriente



- Carrera 10 con calle 26, costado norte - sur



- Carrera Séptima con calle 26, costado norte - sur



- Carrera 8 con calle 12

10:57 a. m.: puntos donde hay movilizaciones en Bogotá



- Av. Esperanza, en los alrededores del Búnker de la Fiscalía, manifestantes realizan un plantón.



- Carrera Séptima: avanza marcha con dirección a la plaza de Bolívar.



- Palacio de Justicia: hay un plantón.



10:32 a. m.: movilización en el centro de Bogotá



Un grupo de personas están en los alrededores de la plaza de Bolívar, al frente del Palacio de Justicia.



En la zona hay aglomeración de personas que participan en la movilización, la cual busca que la Corte elija al nuevo fiscal general.

Manifestaciones Milton Díaz / Portafolio

10:30 a. m.: se retoma servicio de TM por la carrera Séptima



Se retoma servicio de TransMilenio. "A la hora se cancelan los desvíos para la flota dual y retoman su recorrido habitual por la Carrera 7 hacia el sur", informó la empresa.



10:12 a. m.: así va la movilidad en Bogotá



Av. Esperanza:



- Al momento, participantes de la manifestación realizan bloqueo de la Av. Esperanza en ambos sentidos.



- Se sugiere a quienes transitan hacia el occidente, tomar como vías alternas la Av. Américas o Calle 26.



Parque Nacional:



- Se inicia la movilización sobre la carrera Séptima con calle 36, se genera bloqueo total del corredor. Participantes inician desplazamiento con destino a Plaza de Bolívar.



10:11 a. m.: marcha por la carrera Séptima



La manifestación por la carrera Séptima, a la altura del parque Nacional, avanza de forma pacífica.



No hay paso de vehículos por este sector.

Manifestaciones Milton Díaz / Portafolio

9:43 a. m.: los puntos afectados por movilización



De acuerdo con las autoridades de tránsito de la capital, hay dos puntos con afectaciones en la movilidad por las manifestaciones de este jueves.



- Uno de los lugares es la avenida La Esperanza con carrera 50, en los alrededores del Búnker de la Fiscalía.



- El otro sector afectado es la carrera séptima, a la altura del parque Nacional.



9:41 a. m.: movilidad de TransMilenio, afectada



TransMilenio informó que por manifestación en la Carrera 7, a la altura del parque Nacional, que se desplaza hacia el sur, flota dual realiza desvío de ciclovía, toman la Calle 36 al occidente y la Carrera 13 al sur.

Manifestaciones Secretaría de Movilidad de Bogotá

9:21 a. m.: cierre vial en la avenida Esperanza



Por las manifestaciones de docentes y sindicatos, la movilidad en una zona de Bogotá está afectada.



Las autoridades de tránsito señalaron que se cerró la Av. Esperanza con carrera 50 hacia el oriente.



9:16 a. m.: rutas alternas por manifestaciones



Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores, por las movilizaciones en la avenida La Esperanza, tomar la carrera 68 y Av. El Dorado o Carrera 68 y Av. Américas.



8:45 a. m.: afectación en la avenida Esperanza por manifestaciones



Movilidad informó que la marcha que avanzaba desde la calle 17 con carrera 33, se encuentra sobre la avenida Esperanza hacia el occidente. Según las autoridades, se reporta afectación de la movilidad en el corredor vial.

[08:45 a.m.]#AEstaHora Continúa manifestación sobre la Av. Esperanza hacia el occidente. Se genera afectación de la calzada. Participantes avanzan con destino al Bunker de la Fiscalía.



⚠️Autoridades continúan realizando acompañamiento. https://t.co/Itwf2VnqqP pic.twitter.com/WwSrLXOwto — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 8, 2024

8:17 a. m. Llegan manifestantes al Búnker de la Fiscalía



Representantes de las centrales obreras y sindicatos empiezan a llegar al Búnker de la Fiscalía, uno de los principales puntos de encuentro de la jornada de protestas de este jueves 8 de febrero.



7:46 a. m.: empiezan las manifestaciones hacia el Búnker de la Fiscalía



Autoridades reportan el inicio de la manifestación en la calle 17 con carrera 33. Participantes avanzan sentido Oriente-Occidente con destino al Búnker de la Fiscalía.



7:08 a. m.: operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá para las marchas



La Policía informó que durante esta jornada se desplegará un dispositivo de más de 900 uniformados para acompañar la jornada de protesta social en Bogotá.

