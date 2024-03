Minuto a minuto: así avanzan las movilizaciones en Bogotá, Medellín y Cali

Sectores de la oposición convocaron marchas en Bogotá y otras ciudades de Colombia para este 6 de marzo, en desacuerdo al incremento del ACPM, las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, que este semestre serán debatidas en el Congreso, entre otros temas.



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, fue una de las figuras que convocó a la manifestación denominada como la 'Marcha de las mayorías'.

En Bogotá la movilización se iniciará a las 10:00 a. m. La marcha partirá desde el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar, un punto habitual para este tipo de manifestaciones.

Marchas en Cali Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Así avanzan las movilizaciones

1:00 pm: continúan las arengas en el Parque de las Luces, en Medellín, punto donde terminó la jornada sobre las 12:35 p.m.

11:30 am: en Cali, iniciaron las movilizaciones a las 10:00 am en el Parque de las Banderas, pasando por la Biblioteca Departamental, sobre la calle quinta. A esta hora, las marchas se ubican por la Plazoleta Jairo Varela.

11:15 am: los manifestantes en Medellín llegan al parque de las luces. Por ahora, no se han reportado alteraciones de orden público.

10:20 am: se inician las movilizaciones en la ciudad de Barranquilla. Los manifestantes partieron de la calle 72 bajando por la carrera 44 hacia la plaza de La Paz.



9:50 am: Camioneros marchan hacia el centro de Bogotá por la Av. El Dorado. Hasta el momento, no se presentan alteraciones en la movilidad.

Marchas Medellín Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Lugares de encuentro en las principales ciudades

Cali: la marcha comenzará a las 10:00 a. m. desde el Parque de las Banderas, con destino a la Plazoleta Jairo Varela.

Villavicencio: a las 4:00 p. m. iniciará la marcha en el Parque Banderas. Allí se hará un plantón.

Ibagué: a las 10:00 a. m. se congregarán en el Parque Murillo Toro para realizar un plantón.

Tunja: a las 9:00 a. m. el punto de encuentro será en el centro comercial La Sexta para comenzar un plantón.

Bucaramanga: a las 10:00 a. m. la marcha partirá desde Puerta del Sol y culminará en la plazoleta Luis Carlos Galán.

Armenia: la salida será a las 10:00 a. m. desde el Parque Fundadores. El destino será la Plaza de Bolívar.

Cúcuta: a las 10:00 a. m. partirán desde Ventura Plaza hacia el Parque Santander.

Manizales: a las 10:00 a. m. partirán desde el CAI del Cable con destino a la Plaza de Bolívar.

Valledupar: a las 4:00 p. m. iniciará un plantón en la Plaza Alfonso López.

Neiva: a las 10:00 a.m. la marcha saldrá del Centro de Convenciones y llegará al Parque Santander.

Barranquilla: a las 10:00 a. m. se congregarán en la Estatua Joe Arroyo como punto de encuentro.

Santa Marta: a las 4:00 p. m. iniciarán un plantón en el Camellón de la Bahía.

Cartagena: a las 4:00 p. m. realizarán un plantón en la Plaza de los Coches.

Sincelejo: a las 3:30 p. m. se congregarán en la Plaza Layla Herrera para realizar el plantón.

